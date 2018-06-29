شؤون فلسطينية

مريض يناشد الوزير الشيخ التدخل من أجل وصوله لمستشفى المقاصد

مريض يناشد الوزير الشيخ التدخل من أجل وصوله لمستشفى المقاصد
رام الله - دنيا الوطن
ناشد المواطن بسام إسماعيل مسلم "٥١" من سكان مخيم المغازي وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بتبني حالته والعمل على استكمال علاجه في مستشفى المقاصد من خلال التدخل لدى سلطات الاحتلال للسماح له بالمرور عبر حاجز بيت حانون.

وقال المواطن مسلم ان قوات الاحتلال منعته الشهر الماضي من المرور بعد أن حصل على تحويلة من وزارة الصحة وموعد من المستشفى تحت ذريعة أن له علاج في مستشفيات غزة بالرغم من أن الأطباء نصحوه لإجراء عملية في المستشفيات الشمالية
نظرا لخطورتها.

وأشار المريض مسلم إلى أنه حصل على موعد آخر من مستشفى المقاصد في تاريخ ٥-٧ وأنه قدم للحصول على التصريح.

وتمنى المريض مسلم على الوزير حسين الشيخ للتدخل من أجل تأمين وصوله إلى المستشفى.

وبنوع من الترجي قال مسلم " أنني اموت يا سيادة الوزير كل دقيقة ولا اعرف للنوم طعما واعيش على المسكنات التي أصبحت غير فعالة من كثرة استخدامها ".

وقال مسلم وقد اعياه المرض واصبح لا يستطيع الوقوف على قدميه انه منذ أكثر من 30 عاما وهو يعاني من سخونة في اسفل القدمين والتي تسبب له الألم المستمر و الذي يتنقل في أرجاء ساقي مع عدم النوم والهزال وعدم القدرة على ممارسة أي عمل مهما كان نوعه.

وأضاف أنني عندما أجريت صورة رنين وحسب تشخيص الأطباء تبين وجود كيس من الماء ملاصق للعمود الفقري وفي أسفل الفقرات وهو يضغظ على العصب ويسبب لي الما شديدا في كل أنحاء جسمي واقر الأطباء انه يجب علاجه في مستشفيات متقدمة وبحاجة إلى عملية جراحية دقيقة لإزالة هذا الكيس.

وأشار مسلم والى جانبه كيس من الأدوية إلى أنه من كثرة استعماله للأدوية المسكنة وأقراص النوم أصبح غير فعال وأدى إلى تقرحات في معدته وكلما اذهب الى الطبيب يقول لي ليس لك دواء انت بحاجة إلى إجراء عملية دقيقة في الظهر لإزالة كيس الماء وأن الأطباء في غزة لا يستطيعون القيام بذلك.

للتواصل / 0599344310





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