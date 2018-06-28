شؤون فلسطينية

عشراوي تطلع وفدا طلابيا من جامعة كامبريدج على التطورات الدولية والاقليمية

عشراوي تطلع وفدا طلابيا من جامعة كامبريدج على التطورات الدولية والاقليمية
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. حنان عشراوي، اليوم الخميس، وفدا طلابيا من جامعة كامبريدج، وذلك في مقر منظمة التحرير برام الله، وقدمت لهم عرضا مفصلا حول آخر التطورات السياسية والمستجدات على أرض الواقع.

وقدمت عشراوي بداية اللقاء، تقييماً شاملاً لأحدث التطورات الدولية والإقليمية، كما وتطرقت لسياسات الإدارة الأمريكية المنافية للقانون الدولي وتداعياتها وآثارها غير المسؤولة على المنطقة والعالم أجمع، بما في ذلك اعتراف الولايات المتحدة بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها اليها، وتقويضها لحقوق اللاجئين الفلسطينيين عبر وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ، ورفضها الاعتراف بـحدود العام 1967 وحل الدولتين، وقالت: " لقد نحّت الإدارة الامريكية نفسها من كونها وسيط نزيه للسلام بالتزامها الأعمى تجاه إسرائيل وسجلها الحافل في انتهاك حقوق الإنسان، واصبحت شريكة دولة الاحتلال في الجرائم وفي استعباد الشعب الفلسطيني في القرن الواحد والعشرين".

كما واستعرضت الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، لا سيما التوسع الاستيطاني الاستعماري، والقتل المتعمد واستهداف المتظاهرين الفلسطينيين، ومواصلة عمليات الهدم الممنهحة للمنازل في القدس المحتلة وحولها، واكدت عشراوي في هذا السياق على أهمية المشاركة العالمية للقيام بدور جاد وفعال لإنهاء الاحتلال العسكري وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة.

وأطلعت عشراوي نهاية اللقاء الوفد الضيف على لقاء القيادة الفلسطينية مع الأمير وليام الذي زار رام الله أمس، كما وأجابت على أسئلتهم التي تضمنت استفسارات حول تداعيات حل الدولة الواحدة مقابل حل الدولتين وحتمية المساءلة الدولية للسلوك غير القانوني لدولة الاحتلال.

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