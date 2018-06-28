جامعة النجاح الوطنية تستقبل وفداً من مكتب الغرفة التجارية العربية الكندية





رام الله - دنيا الوطناستقبلت جامعة النجاح الوطنية يوم الخميس الموافق 28/6/2018 وفد من مكتب الغرفة التجارية العربية الكندية، وضم الوفد سام بوجي، مدير المكتب بالاضافة الى عدد من المرافقين من مكتب الغرفة التجارية العربية الكندةي، وهدفت الزيارة الى التعرف على امكانيات الجامعة وانجازاتها ومناقشة آفاق التعاون المشترك خاصة فيما يتعلق ببرامج تبادل الطلبة الفلسطينيين والكنديين من أصول فلسطينية.وكان في استقبال الوفد الدكتور نضال دويكات، مساعد الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير والجودة والأستاذ الدكتور جلال الدبيك، منسق عام المركز العلمية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للتخفيف من أخطار الكوارث ، والدكتور هاني الفران، مدير مركز التصميم الداخلي والديكور التلفزيوني، والدكتور عبد الفتاح الملاح، مدير معهد ابحاث المياه والبيئة، والدكتور امجد عز الدين، مدير مركز السموم والتحاليل الكيماوية والبيولوجية، والاستاذ بلال سلامة، مدير مركز الخدمة المجمتعة، والتعليم المستمر، وطاقم دائرة العلاقات العامة في الجامعة.وقد أُطلع الوفد الضيف من خلال فيديو تعريفي على تاريخ الجامعة وبرامجها الأكاديمية لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ومراكزها العلمية ومواقع حرمها وكلياتها ومعاهدها المختلفة وانجازاتها البحثية والأكاديمية.وقد تحدث الدكتور دويكات والاستاذ الدكتور الدبيك عما تقدمه الجامعة من خدمات للمجتمع الفلسطيني من خلال مركز الخدمة المجتمعية، والانجازات الطبية العالمية من خلال طاقم مستشفى النجاح الوطني الجامعي، والاتفاقيات الدولية مع الجامعات الأوروبية والأمريكية، والاعتمادات العالمية التي حصلت عليها الجامعة كاعتماد الABET لتسعة برامج بكالوريوس من كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، والتصنيفات العالمية كتصنيف Webometrics وISO وQS Ranking، كما تحدثوا عن المعيقات السياسية والاقتصادية التي تواجه الجامعة من حيث صعوبة استقطاب الخبرات الأجنبية وشحّ المصادر والميزانية وصعوبة الحصول على براءات اختراع عالمية.وبدوره أعرب الوفد عن سعادته وفخره بما توصلت إليه الجامعة من تطور في المجالات المختلفة، وذكروا بأن زيارتهم تهدف إلى بناء جسور بين الشباب الفلسطينيين المقيمين في كندا والمقيمين داخل فلسطين، حيث نقلوا صورة واضحة عن شدة رغبة العديد من المقيمين هناك لزيارة فلسطين وتبادل المعرفة والثقافة، كما شددوا على ضرورة توفير برامج تبادل طلابي مستدامة بين جامعة النجاح والجامعات الكندية وعرضوا توقيع اتفاقية أولية للشروع بالتبادل في أقرب وقت ممكن.وقد رحب الدكتور دويكات والأستاذ الدكتور الدبيك بهذا المقترح، وأبدوا استعداد ادارة الجامعة في الشروع بعملية التبادل التي تتماشى مع رؤية الجامعة ورسالتها.