أبو سنينة وطبيلة يبحثان وضع خطط استراتيجية لمعالجة الازمات المرورية

رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة في مكتبه اليوم الخميس، وزير النقل والمواصلات في حكومة الوفاق الوطني المهندس سميح طبيلة، والوفد المرافق له، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وأمين سر إقليم حرك فتح في الخليل عماد خرواط ونائب مدير شرطة المرور في الخليل يوسف أبو الحاج ومراقب المرور العام موسى رحال.وأطلع ابو سنينة ضيفه الوزير على جهود بلدية الخليل ومساعيها المبذولة لنقل مقر دائرة السير الى موقع جديد وتشييد مقر يليق بمدينة الخليل وأهلها، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والبلدية لدراسة المواقع المقترحة ووضع رؤية مناسبة لموقع دائرة السير الجديد.وبين رئيس البلدية، ان مجلس بلدي الخليل استحدث قسم المرور في البلدية للمساهمة في معالجة الأزمات المرورية في شوارع المدينة، مشيرا ً الى إنهاء تركيب ثلاثة اشارات ضوئية جديدة واستمرار العمل لتغيير كافة الاشارات في المدينة بنظام جديد تمهيدا ً لإنشاء غرفة تحكم مروري مركزية ستكون الاولى من نوعها على مستوى الوطن .بدوره، أكد الوزير طبيلة أهمية وضع الخطط الإستراتيجية لمعالجة الأزمات المرورية في مراكز المدن، مبينا ً ان مجلس الوزراء قد شكل لجنة وزارية لمساعدة البلديات في وضع الحلول لأزمات مراكز المدن .وأشاد الوزير بالنظام الالكتروني الذي تطبقه بلدية الخليل في المحطة المركزية للمركبات حيث كانت البلدية سباقة في إستحداث هذا النظام وتطبيقه على مستوى الوطن، موضحا ً ان الوزارة اصدرت تعميم لتطبيق ذات النظام في كافة محطات السيارات بالوطن.ونفذ رئيس البلدية والوزير طبيلة جولة تفقدية لمحطة المركبات المركزية في المدينة واستمعا الى ملاحظات السائقين الذين اشادوا بالتنظيم والترتيب والخدمات التي تقدمها البلدية لهم داخل المحطة .