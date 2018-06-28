شؤون فلسطينية

أبو سنينة وطبيلة يبحثان وضع خطط استراتيجية لمعالجة الازمات المرورية

أبو سنينة وطبيلة يبحثان وضع خطط استراتيجية لمعالجة الازمات المرورية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس بلدية الخليل أ. تيسير أبو سنينة في مكتبه اليوم الخميس، وزير النقل والمواصلات في حكومة الوفاق الوطني المهندس سميح طبيلة، والوفد المرافق له، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي وأمين سر إقليم حرك فتح في الخليل عماد خرواط ونائب مدير شرطة المرور في الخليل يوسف أبو الحاج ومراقب المرور العام موسى رحال.

وأطلع ابو سنينة ضيفه الوزير على جهود بلدية الخليل ومساعيها المبذولة لنقل مقر دائرة السير الى موقع جديد وتشييد مقر يليق بمدينة الخليل وأهلها، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والبلدية لدراسة المواقع المقترحة ووضع رؤية مناسبة لموقع دائرة السير الجديد.

وبين رئيس البلدية، ان مجلس بلدي الخليل استحدث قسم المرور في البلدية للمساهمة في معالجة الأزمات المرورية في شوارع المدينة، مشيرا ً الى إنهاء تركيب ثلاثة اشارات ضوئية جديدة واستمرار العمل لتغيير كافة الاشارات في المدينة بنظام جديد تمهيدا ً لإنشاء غرفة تحكم مروري مركزية ستكون الاولى من نوعها على مستوى الوطن .

بدوره، أكد الوزير طبيلة أهمية وضع الخطط الإستراتيجية لمعالجة الأزمات المرورية في مراكز المدن، مبينا ً ان مجلس الوزراء قد شكل لجنة وزارية لمساعدة البلديات في وضع الحلول لأزمات مراكز المدن .

وأشاد الوزير بالنظام الالكتروني الذي تطبقه بلدية الخليل في المحطة المركزية للمركبات حيث كانت البلدية سباقة في إستحداث هذا النظام وتطبيقه على مستوى الوطن، موضحا ً ان الوزارة اصدرت تعميم لتطبيق ذات النظام في  كافة محطات السيارات بالوطن.

ونفذ رئيس البلدية والوزير طبيلة جولة تفقدية لمحطة المركبات المركزية في المدينة واستمعا الى ملاحظات السائقين الذين اشادوا بالتنظيم والترتيب والخدمات التي تقدمها البلدية لهم داخل المحطة .







أخبار ذات صلة

السيسي: ندعم المبادرات الدولية لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

السيسي: ندعم المبادرات الدولية لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

شعث: الاشتراكية الدولية تتبنى قرار مقاطعة ومعاقبة إسرائيل والاعتراف بفلسطين

شعث: الاشتراكية الدولية تتبنى قرار مقاطعة ومعاقبة إسرائيل والاعتراف بفلسطين

النائب العام بغزة: تطبيق الصلح الجزائي يسهم بالاستقرار المجتمعي

النائب العام بغزة: تطبيق الصلح الجزائي يسهم بالاستقرار المجتمعي

الصحة بغزة: نفاذ عقار الميركابتوبيورين ينذر بكارثة على أطفال سرطان الدم بالرنتيسى

الصحة بغزة: نفاذ عقار الميركابتوبيورين ينذر بكارثة على أطفال سرطان الدم بالرنتيسى

الخارجية: التصعيد في جرائم الحرب الإستيطانية تحدّ جديد للمحكمة الجنائية الدولية

الخارجية: التصعيد في جرائم الحرب الإستيطانية تحدّ جديد للمحكمة الجنائية الدولية

مريض يناشد الوزير الشيخ التدخل من أجل وصوله لمستشفى المقاصد

مريض يناشد الوزير الشيخ التدخل من أجل وصوله لمستشفى المقاصد

عشراوي تطلع وفدا طلابيا من جامعة كامبريدج على التطورات الدولية والاقليمية

عشراوي تطلع وفدا طلابيا من جامعة كامبريدج على التطورات الدولية والاقليمية

الخارجية: تعميق الإستيطان يُبرهن أن (صفقة القرن) غطاء لتنفيذ برامج اليمين باسرائيل

الخارجية: تعميق الإستيطان يُبرهن أن (صفقة القرن) غطاء لتنفيذ برامج اليمين باسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

النائب العام بغزة: تطبيق الصلح الجزائي يسهم بالاستقرار المجتمعي

النائب العام بغزة: تطبيق الصلح الجزائي يسهم بالاستقرار المجتمعي

الصحة بغزة: نفاذ عقار الميركابتوبيورين ينذر بكارثة على أطفال سرطان الدم بالرنتيسى

الصحة بغزة: نفاذ عقار الميركابتوبيورين ينذر بكارثة على أطفال سرطان الدم بالرنتيسى

الخارجية: التصعيد في جرائم الحرب الإستيطانية تحدّ جديد للمحكمة الجنائية الدولية

الخارجية: التصعيد في جرائم الحرب الإستيطانية تحدّ جديد للمحكمة الجنائية الدولية

مريض يناشد الوزير الشيخ التدخل من أجل وصوله لمستشفى المقاصد

مريض يناشد الوزير الشيخ التدخل من أجل وصوله لمستشفى المقاصد

عشراوي تطلع وفدا طلابيا من جامعة كامبريدج على التطورات الدولية والاقليمية

عشراوي تطلع وفدا طلابيا من جامعة كامبريدج على التطورات الدولية والاقليمية

الخارجية: تعميق الإستيطان يُبرهن أن (صفقة القرن) غطاء لتنفيذ برامج اليمين باسرائيل

الخارجية: تعميق الإستيطان يُبرهن أن (صفقة القرن) غطاء لتنفيذ برامج اليمين باسرائيل

جامعة النجاح الوطنية تستقبل وفداً من مكتب الغرفة التجارية العربية الكندية

جامعة النجاح الوطنية تستقبل وفداً من مكتب الغرفة التجارية العربية الكندية

بلدية غزة تدعو الباعة وأصحاب الكافتيريات للحفاظ على كورنيش البحر

بلدية غزة تدعو الباعة وأصحاب الكافتيريات للحفاظ على كورنيش البحر

منوعات

مراقبون يصفون تصرف ماركل أثناء جلوسها بجانب الملكة &#34;إليزابيث&#34; بغير المحترم

مراقبون يصفون تصرف ماركل أثناء جلوسها بجانب الملكة "إليزابيث" بغير المحترم

يعقوب شاهين يزور الفاتيكان ويقبل يد البابا

يعقوب شاهين يزور الفاتيكان ويقبل يد البابا

بأمر المجلس الأعلى للإعلام.. هذه المشاهد بمسلسلات رمضان لن تراها مرة أخرى

بأمر المجلس الأعلى للإعلام.. هذه المشاهد بمسلسلات رمضان لن تراها مرة أخرى

هل قام كاظم الساهر بالخضوع لحقن البوتوكس؟

هل قام كاظم الساهر بالخضوع لحقن البوتوكس؟

رد فعل صارم لابنتي عمرو دياب تجاه زفافه القريب

رد فعل صارم لابنتي عمرو دياب تجاه زفافه القريب

فيديو: مي العيدان تفتح النار على زوج هنادي الكندري.. والسبب؟

فيديو: مي العيدان تفتح النار على زوج هنادي الكندري.. والسبب؟

صور: مي عز الدين في ورطة.. والسبب إطلالتها الجريئة

صور: مي عز الدين في ورطة.. والسبب إطلالتها الجريئة

فيديو: بعد أن سخروا منه.. فنان شهير يعترف&#34;نعم كنت أبيع البطيخ والخضار&#34;

فيديو: بعد أن سخروا منه.. فنان شهير يعترف"نعم كنت أبيع البطيخ والخضار"

شاهد بالصور.. هل شيرين عبد الوهاب حامل من جديد؟

شاهد بالصور.. هل شيرين عبد الوهاب حامل من جديد؟

شاهد.. ابنة عمرو دياب بالـ&#34;مايوه&#34; في احضان شاب وتحذف التعليقات

شاهد.. ابنة عمرو دياب بالـ"مايوه" في احضان شاب وتحذف التعليقات

عربي

تعيين &#34;عباس كامل&#34; رئيسًا للمخابرات المصرية العامة رسميًا

تعيين "عباس كامل" رئيسًا للمخابرات المصرية العامة رسميًا

شاهد كيف تصرف صحفي تونسي حينما قاطعه مشجعون يحملون علم إسرائيل

شاهد كيف تصرف صحفي تونسي حينما قاطعه مشجعون يحملون علم إسرائيل

الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا

الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا

أعدمهم تنظيم الدولة.. القوات العراقية تعثر على ثماني جثث &#34;مفخخة&#34; ببغداد

أعدمهم تنظيم الدولة.. القوات العراقية تعثر على ثماني جثث "مفخخة" ببغداد