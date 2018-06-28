شؤون فلسطينية

التربية تعلن نتائج مسابقة تقييم مهارات اللغة الإنجليزية على مستوى الوطن

التربية تعلن نتائج مسابقة تقييم مهارات اللغة الإنجليزية على مستوى الوطن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال الإدارة العامة للإشراف والتأهيل التربوي ، في حفل مركزي نظمته، اليوم الخميس، أسماء الطلبة العشرة الأوائل الفائزين بمسابقة التقييم الموسع في مهارات اللغة الإنجليزية لعام 2018 على مستوى فلسطين.

جاء ذلك بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، وبحضور عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، وإياد تيم رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، ورئيس المجلس الثقافي البريطاني بريندن مكشاري، ونائب رئيس المجلس كارولين خلف، ومدير برنامج اللغة الإنجليزية في المجلس كولم داونز، ومدير عام الدفاع المدني اللواء يوسف نصار، وعدد من المديرين العامين، ومديري التربية، وحشد من الأسرة التربوية والطلبة والأهالي.

وفي هذا السياق، أكد صيدم أن هذه المسابقة قدمت نموذجاً أصيلاً ومشرقاً للعالم عن الشعب الفلسطيني وإبداعات طلبته وتميز مدارسه وكوادره التربوية رغم كل التحديات والمعيقات ومحاولات الاحتلال تغييبه وتهميش حضوره في الساحات العلمية والمعرفية.

ودعا الوزير أبناء الأسرة التربوية والطلبة والأهالي إلى الاعتزاز بهذه النماذج التي عكست روح التألق والتميز والقدرة على إظهار مهارات مميزة باللغة الإنجليزية، لافتاً إلى أن هذه المسابقة أظهرت مدى تميز الطلبة وقدرتهم كسر حاجز الخوف لديهم ونقل أحلامهم وطموحاتهم من خلال اللغة الإنجليزية.

وأشاد صيدم بالشراكة الناجزة بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني والمجتمع المحلي، مؤكداً على دور هذه الشراكة في خدمة المنطلقات التطويرية ودعم التعليم والاهتمام بالمبادرات الملهمة لدى الطلبة وتطوير الكفاءات باللغة الإنجليزية.

وقدم صيدم شكره وتقديره وامتنانه للأسرة التربوية ولجميع القائمين على هذه المسابقة من معلمين ومشرفين ومديري مدارس وشركاء، مشيداً بكافة الجهود الذي بذلتها طواقم الوزارة ومديرياتها وأهالي الطلبة من أجل إنجاح هذه المسابقة الوطنية.

بدوره، أشار داونز إلى أهمية هذه المسابقة التي عززت القناعات للجميع بأن اللغة الانجليزية هي من أساسيات التعليم ومتطلبات العملية التعليمية، واصفاً اياها بمفتاح المستقبل والمعرفة.

وعبر عن شكره باسم المجلس الثقافي البريطاني للوزير صيدم وكوادر الوزارة وجميع الطواقم التي عملت على هذه المسابقة وغيرها من الإنجازات والجهود المبذولة من أجل تطوير التعليم وخدمة الأجيال الشابة.

وتطرق إلى اهتمام المجلس الثقافي البريطاني بدعم تعليم اللغة الإنجليزية وتعزيز المهارات والاستفادة من الخبرات والتجارب التربوية والتعليمية والمساهمة في تعميمها.

من جهتها، قدمت مدير عام الإشراف والتأهيل التربوي د. شهناز الفار عرضاً حول المسابقة وفلسفتها وغاياتها ومساراتها وأعداد المشاركين فيها، لافتةً إلى حرص القيادة التربوية بمثل هذه المسابقة وبناء قدرات الطلبة والكشف عن إبداعاتهم بالشراكة مع المؤسسات المعنية خاصة بالذكر المجلس الثقافي البريطاني، موضحة أن المسابقة ركزت على مهارات المحادثة والقراءة لتحسن عملية تعلّم اللغة الإنجليزية وتطويرها، متطرقةً إلى أن المسابقة ضمت المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الغوث، موزعة على ثلاث مراحل، إذ قسمت المسابقة إلى فئتين فئة ( أ) على مستوى الوطن، وفئة ( ب) على مستوى المديريات.

وفيما يلي أسماء العشرة الأوائل من الطلبة الفائزين في كل مرحلة من هذه المسابقة:

في المرحلة الأولى من الصف ( 4 – 6 )، الطالبة أروى تيسير أبو حميد من مدرسة بنات الأنصار الأساسية الخاصة بمديرية يطا، والطالبة ختام أسامة خضر من مدرسة بنات دير دبوان الثانوية بمديرية رام الله والبيرة، والطالبة رند مراد أبو الهوى من مدرسة بنات دار الحكمة بمديرية القدس، والطالبة رهف عثمان زلوم من مدرسة بنات بركات الأساسية بمديرية الخليل، والطالبة سارة مرعب الحج من مدرسة بنات مخماس الثانوية بمديرية ضواحي القدس، والطالبة سعاد هارون رشيد من مدرسة بنات ترمسعيا بمديرية رام الله والبيرة، والطالب عمرو فخري صباح من مدرسة أجنادين العليا بمديرية طولكرم، والطالب مارك فكتور قواس من مدرسة مارفرام السرياني بمديرية بيت لحم، والطالب معتز أشرف يحيى من مدرسة ذكور الإسلامية الأساسية بمديرية نابلس، والطالبة نور الهدى سامر مسلماني من مدرسة بنات أبو ذر الغفاري بمديرية طوباس.

وفي المرحلة الثانية من الصف ( 7 – 9)، الطالب آدم شوقي الرجعي من مدرسة ذكور ابن سينا الأساسية بمديرية جنوب الخليل، والطالبة أماني عبد السلام الصياد من مدرسة علماء الغد بمديرية القدس، والطالبة أمل حازم حسين من مدرسة بنات زيتا جماعين الثانوية بمديرية سلفيت، والطالب أمير فراس الجنيدي من مدرسة ابن رشد بمديرية الخليل، والطالبة تيا عبد الناصر خضور من مدرسة بنات فقوعة الثانوية بمديرية جنين، والطالب حذيفة محمد حمامدة من مدرسة معاذ بن جبل بمديرية قباطية، والطالبة حنين نائل حميدة من مدرسة بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانوية بمديرية رام الله والبيرة، والطالب عمر حسن فتيان من مدرسة بكالوريا الرواد بمديرية نابلس، والطالبة ليان أبو عرب من مدرسة بنات أريحا الأساسية بمديرية أريحا، والطالبة ليان شوقي الرجعي من مدرسة بنات الأقصى الأساسية بمديرية جنوب الخليل.

وفي المرحلة الثالثة من الصف ( 10 – 11)، الطالب أصيل محمد مالك من مدرسة نور الهدى الثانوية للبنين بمديرية رام الله والبيرة، والطالب الأمير أسعد عقل من مدرسة ذكور عزون بيت أمين الثانوية

بمديرية قلقيلية، والطالبة تسنيم عبدالعال من مدرسة التراسنطة بمديرية أريحا، والطالب توفيق فوزي محمد من مدرسة ذكور ترمسعيا الثانوية بمديرية رام الله والبيرة، والطالب زيد طارق ذباينة من مدرسة ترقوميا الثانوية بمديرية الخليل، والطالبة سجى إبراهيم أبو صبحى من مدرسة بنات رقعة الثانوية بمديرية يطا،
والطالبة غادة خضر عيسى من مدرسة بنات العودة الأساسية بمديرية بيت لحم، والطالب كريم أيمن الصيفي من مدرسة راهبات ماريوسف الثانوية بمديرية نابلس، والطالب كريم تيسير حلايقة من مدرسة الشيوخ الثانوية للبنين بمديرية شمال الخليل، والطالبة ليلى عبد الحليم دراغمة من مدرسة الساوية اللبن الثانوية بمديرية جنوب نابلس.

وتخلل الحفل عروض لعدد من الطلبة المشاركين في المسابقة، وعديد الفقرات المتميزة، ومن ثم تم تكريم الطلبة الفائزين.




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