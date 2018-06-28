قتلى بإطلاق نار بصحيفة أميركية.. وأنباء عن اعتقال المهاجم



وكانت السلطات الأمنية قالت في وقت سابق إنها "تتعامل مع إطلاق نار في صحيفة (ذي كابيتال غشازيت) في أنابوليس"، فيما تضاربت الأنباء بشأن الموقع المحدد للهجوم إذ ذكرت وسائل إعلام أن الحادث وقع داخل قاعة التحرير في الصحيفة، فيما قال قائد الشرطة رون باتمان إن الحادق وقع خارج المقر.





رام الله - دنيا الوطنلقي عدد كبير من الاشخاص مصرعهم، فيما أصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، بعدما أطلق مسلح النار داخل مقر صحيفة في مدينة أنابوليس عاصمة ولاية ماريلاند القريبة من واشنطن.وأكد مسؤول في الشرطة المحلية اعتقال المشتبه به، دون إعلان هويته، فيما لم تعلن على الفور أي دوافع للحادث، أو تتأكد أرقام الضحايا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).