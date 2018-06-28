نقابة المحامين تبدأ العمل بنظام التامين الصحي الجديد لأعضائها

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة التأمين الصحي في نقابة المحامين الفلسطينيين مركز القدس الإجتماع الأول لها وذلك لمناقشة اليات تنفيذ نظام التأمين الصحي الجديد ووضع خطة زمنية لتطبيقه وفق الاصول النقابية .وكان مجلس نقابة المحامين / مركز القدس قد كلف خلال جلسته الدورية (السابعة) لجنة تحت اشراف عطوفة نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات وعضوية كلا من المحامي اسماعيل حسين والمحامي سعد سليم والمحامي لؤي ابو جابر والمحامي مازن عوض والمحامية رنا راحيل والمحامي يوسف بختان والمحامي فريد باكير .و فوض نقيب المحامين ، المحامي اسماعيل حسين بالاطلاع بمهام رئاسة اللجنة والمحامي سعد سليم نائبا له.ويعتبر نظام التأمين الصحي الجديد والذي سيستفيد منه كافة اعضاء الهيئة العامة لنقابة من اكثر انظمة التأمينات الصحية تطورا على المستوى المحلي والعربي والذي يعتبر انجازا كبيرا للنقابة وجموع المحامين سيما وانه ينسجم مع اوضاع المحامين وطبيعة مهنتهم الرفيعة بحيث ستستطيع النقابة من خلاله ارساء شبكة امان صحية للمحامين واسرهم .يذكر ان الهيئة العامة لنقابة المحامين قد صادقت على مشروع نظام التأمين الصحي الجديد بعد مناقشته في اجتماعها المنعقد في مدينة رام الله بتاريخ 4/4/ 2018 من اجل تطوير الخدمات النقابية التي تقدم للمحامين، وتعزيز رفعة المهنة في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع اسعار التأمين الصحي لدى شركات التأمين الفلسطينية.