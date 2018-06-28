رأفت: ندعو الدول العربية لتقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا)

دعا صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدول العربية وخاصة المنتجة للنفط والتي لديها إمكانيات مالية كبيرة الى الإسراع في تقديم الدعم المالي الاستثنائي والعاجل؛ لسد العجز المالي في موازنة الوكالة حتى نهاية العام 2018 لتستطيع الوكالة متابعة مهامها في تقديم الخدمات وصرف رواتب الموظفين، والمحافظة على استمرار الوكالة واحباط محاولات الإدارة الامريكية التي تهدف للقضاء على الوكالة وشطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.





وأشار رأفت، الى ان وقف الولايات المتحدة لمساهمتها المالية أدى الى عجز مالي في موازنة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).



وقال:" باتت الوكالة تعاني من ازمة مالية واضحة في موازنتها والتي لا تقل عن (250) مليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2018 والتي لن تمكنها من أداء مهامها في تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاغاثية التموينية للاجئين الفلسطينيين في دولة فلسطين (قطاع غزة-الضفة الغربية) وفي الأردن وسوريا ولبنان".



وأوضح رأفت ان هذه الازمة الخانقة التي تحدق بالوكالة تهدد انتظام الدراسة في العام الدراسي القادم في المدارس التابعة للوكالة في جميع البلدان.



وأشار رأفت الى ان الوكالة قد تلجأ للاستغناء عن اعداد كبيرة من موظفيها لعجزها عن تأمين الرواتب حسب ما أعلن أكثر من مسؤول فيها.



رام الله - دنيا الوطن