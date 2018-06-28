الحسيني يطلع القنصل السويسري لدى فلسطين على الاوضاع في القدس

رام الله - دنيا الوطنحذرعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محافظ القدس ووزير شؤونها عدنان الحسيني لدى استقباله ظهر اليوم الخميس في مكتبه بضاحية البريد القنصل السويسري لدى دولة فلسطين جوليان ثوني من الانجرار وراء سياسة الخداع التي تمارسها الادارة الامريكية ومحاولات الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية والدعوات التي تصدر من واشنطن بشأن ضرورة استمرار الاتصالات للوصول الى حل سلمي في المنطقة وما تحاول فرضه على القيادة الفلسطينية من صفقات تنهي الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني اضافة الى السياسة ذاتها التي ينتهجها رئيس الحكومة الاسرائيلية والتي ما هي الا ذر الرماد في العيون .ودعا الى الضغط اكثر على سلطات الاحتلال وعدم التغاضي عن الانتهاكات المنافية للقانون الدولي والانساني والكف عن اعتبار اسرائيل دولة فوق القانون موضحا ان الحكومة الاسرائيلية وبدعم مطلق من الادارة الامريكية الحالية تؤجج من حدة التطرف في المنطقة وتهيء الامور نحو اشعال المنطقة في استغلال واضح للموقف العربي المضطرب والمنشغل بنفسه وتمرير مخططاتها بالسيطرة الكاملة على التراب الفلسطيني وفي مقدمتها مدينة القدس ومقدساتها وعلى راسها المسجد الاقصى المبارك والاستهتار بالقيمة الانسانية لابناء الشعب الفلسطيني محذرا من مخططات اسرائيلية مبيتة للمسجد الاقصى المبارك بهدف تقسيمه على غرار ما جرى في الحرم الابراهيمي الشريف بمدينة الخليل استثمارا للدعم الامريكي المطلق والصمت العربي المطبق للانقضاض على كامل التراب الفلسطيني ودفن القضية الفلسطينية ومن ثم الالتفات الى الاطماع الاسرائيلية في الوطن العربي داعيا الى حضور عربي ودولي اكثر جدية وفاعلية في مدينة القدس تجسيدا لمكانتها كعاصمة ابدية لدولة فلسطين وعاصمة روحية للعالم موضحا الاحتياجات الملحة المطلوبة لتعزيز الوجود الفلسطيني العربي المسيحي والاسلامي في المدينة المقدسة وخاصة في مجالات الاسكان والتعليم والصحة واعادة فتح اكثر من 28 مؤسسة مقدسية خدماتية جرى اغلاقها اوائل العقد الماضي مستعرضا الاوضاع الصعبة التي يعيشها المقدسيون في شتى المجالات لافتا الى الاستهداف المباشر لابناء الشعب الفلسطيني واهل العاصمة المحتلة في محاولة لتهويدها وسلخها عن جذورها العربية الاسلامية والمسيحية .واستنكر الحسيني السياسة الامريكية المنحازة بالمطلق للسياسات الاسرائيلية التعسفية بحق الشعب الفلسطيني والداعمة للاستيطان والتوسع على حساب الارض والانسان الفلسطيني وخاصة في مدينة القدس وتدمير ونهب المقدرات الفلسطينية وما يتلوها من استمرار لحالة الصمت الدولية والتنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية مؤكدا على ضرورة ايجاد آلية دولية جديدة لعملية السلام مؤكدا على الموقف الفلسطيني الرافض لما يسمى "صفقة القرن" حسب ما يجري تسريبه .