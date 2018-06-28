شعث يشارك في جنازة فيلسيا لانغر في برلين

نبيل شعث

رام الله - دنيا الوطنشاركمستشار الرئيس للعلاقات الدولية في جنازة المناضلة والحقوقية فيلسيا لانغر اليوم الخميس، في العاصمة الالمانية برلين.وقال شعث: "ان السيدة لانغر امضت عمرها في الدفاع عن القضايا الفلسطينية وحقوق الانسان مشيرا الى انها كانت من اول المدافعين عن الاسرى الفلسطينيين امام المحاكم الاسرائيلية".واشاد بدورها المتميز والمخلص في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ، حيث استحقت بجدارة الكثير من الاوسمة والجوائز الفلسطينية والدولية.