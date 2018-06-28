أبو حسنة: عجز (أونروا) 40% وحصلنا على 400 مليون دولار بمؤتمر روما









رام الله - دنيا الوطنقال عدنان أبو حسنة المُتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا): "إنه منذ بداية شهر كانون الثاني/يناير من هذا العام قامت الولايات المتحدة الأمريكية بقطع 300 مليون دولار من المُساعدات، بِالإضافة إلى ذلك هناك 150 مليون دولار عجز مُرحل من عام 2017.وأضاف أبو حسنة: "نتحدث هنا عن حوالي 40% من ميزانية الأونروا عجز كبير، قمنا باتصالات مكثفة ومتعددة أسفرت عن الحصول على 200 مليون دولار خلال مؤتمر روما ثم من المملكة العربية والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر القمة في الدمام على مئة مليون أخرى، وتَبقى لنا 250 مليون دولار، وهذا العجز هو عجز كبير وغير مسبوق، مالدينا من مال يكفي حتى نهاية شهر آب/أغسطس، لذلك هُناك تَهديدات جدية لعمليات (أونروا) لِموظفيها في مكان مثل قطاع غزة الشعب يعتمد علينا اعتمادًا كليًا في حياتهم"، بحسب ما جاء على قناة (الغد) الإخبارية.وكان مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة، قد حذر من تقليص كبير سيطال برامج أساسية لـ (أونروا)، ضاربا المثل بخدمات الصحة والتعليم خلال أسابيع إن لم تتم تغطية العجز المقدر بنحو 250 مليون دولار، فضلاً عن الاستغناء عن مئات الوظائف وتخفيض الرواتب.