180 منظمة تطالب بالإفراج عن الأسيرة خالدة جرار ووقف الاعتقال الاداري



وقالت المحامية شارلوت كييتس المنسقة الدولية لشبكة صامدون أن هذه المنظمات السياسية والجمعيات واللجان هي القوى المبادرة لإطلاق حملة أممية تطالب بوقف الاعتقال الإداري والإفراج عن خالدة جرار ويتوقع أن يصل عددها إلى المئات في غضون الأيام والأسابيع المقبلة.





وأعلنت كييتس أن شبكة صامدون ستقوم بتسليم البيان ومذكرة حقوقية خاصة بالاعتقال الإداري إلى عدد من المؤسسات الدولية الحقوقية.





وتلتقي كييتس خلال الأيام القادمة ضمن وفد حقوقي مع الأسير السابق والسفير الحالي لجمهورية جنوب أفريقيا في برلين لتسليمه البيان ومطالبة جنوب أفريقيا بالعمل على طرح قضية الأسرى الفلسطينيين في المحافل الأوروبية والدولية.





الجدير ذكره ان الاحتلال قام باعتقالها في الثاني من يوليو ، تموز 2017 وجرى تجديد إعتقالها ثلاث مرّات على التوالي.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت " شبكة صامدون للدّفاع عن الأسرى الفلسطينيين " عريضة سياسية ضمت أسماء وتوقيع عشرات الأحزاب والقوى والجمعيات الفلسطينية والعربية والدولية طالبت بالإفراج الفوري عن المناضلة الفلسطينية الأسيرة والبرلمانية خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والضغط على دولة الاحتلال لوقف ممارسة الاعتقال الإداري.