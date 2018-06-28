الدكتور محمد عياش ينضم للحملة الوطنية لاسقاط صفقة القرن

رام الله - دنيا الوطنأعلن الدكتور محمد عياش ممثل الرئاسة الفلسطينية في اوروبا وعضو المجلس الوطني الفلسطيني عن انضمامه للحملة الوطنية لإسقاط صفقة القرن والتي انطلقت مساء الثلاثاء من خلال مشاركة عدد كبير من الفعاليات الوطنية في الوطن والشتات.وقال: "يقضي واجبنا الوطني والاخلاقي ان نعمل غلى اسقاط هذه الصفقة الهادفة للقضاء على قضيتنا الفلسطينية، وان نقف صفا واحدا خلف القيادة الشرعية للرئيس محمود عباس والعمل بكل مالدينا من قوة وعلاقات لاسقاط هذه المؤامرة ومنع تمريرها".وقد دعا الدكتور عياش الجالية الفلسطينية ومؤسساتها في رومانيا ومجلس تنسيق المؤسسات العربية والمراكز الاسلامية للمشاركة في هذه الحملة لإسقاط صفقة القرن و عزل المتآمرين وافشال لمخططاتهم بحق قضيتنا وحقوقنا في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحق العودة.