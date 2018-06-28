مقتل طفلين وإصابة آخر فى حادث طعن بمدرسة في شنغهاي

رام الله - دنيا الوطنقالت الشرطة الصينية: "إن رجلا يحمل سكينا هاجم تلاميذ عند مدخل مدرسة ابتدائية فى منطقة شوهوى بوسط شنغهاى اليوم الخميس، وقتل طفلين، فيما أصاب ثالث".وقال فرع شرطة شنغهاى فى شوهوى على حسابه الرسمى بموقع (ويبو) الصينى للتواصل الاجتماعى: "إن المهاجم يبلغ من العمر 29 عاما، هاجم ثلاثة تلاميذ وإحدى الأمهات بسكين"، بحسب ما جاء على موقع (اليوم السابع).وأضافت الشرطة: "إن الضحايا نُقلوا سريعا إلى المستشفى لكن توفى تلميذان، وإن التلميذ الثالث والأم ليسا فى حالة خطرة".وتابعت: "إن المهاجم، الذى تم اعتقاله فى موقع الهجوم، عاطل وناقم على المجتمع".