مقترح اسرائيلي بتوسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة حتى 12 ميلاً

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (ريشت كان) أن هناك توصية من الجيش بأن تبادر القيادة السياسية الاسرائيلية بمزيد من التنازلات لصالح قطاع غزة، وزيادة مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين.واشار الموقع إلى أن هناك مقترح اسرائيلي لتوسيع مساحة الصيد حتى 12 ميلاً، لافتا إلى أنه إذا تمت الموافقة على هذا المقترح فستكون هذه المسافة هي الاكبر التي تسمح فيها سلطات الاحتلال للصيادين الفلسطينيين.وقال الموقع: "توسيع منطقة الصيد سيجعل من الممكن تحسين الوضع الاقتصادي في غزة، حتى لو قليلا، وهذا سيخلق فرص عمل إضافية"، منوها في الوقت ذاته إلى أنه المقترح تم تقديمه الى المستوى السياسي، ولكنلم يتم التوصل بعد إلى قرار بشأنه.