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مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
نحن عائلة المريضة فايزة عبد الرحمن محمد عاشور وهويتها رقم 911276962  المريضة بسرطان خبيث منتشر إلى الدماغ الرئة والعظم، ناشد الرئيس محمود عباس لإنقاذ حياتها، باصدار تصريح وعمل تنسيق دخول لها من غزة إلى مستشفى هداسا بعد رفض الجانب الإسرائيلي دخولها دون سبب مبرر.

وقد تقدمنا بعدة طلبات للتنسيق لخروجها وقد رفضوا دخولها عدة مرات ونأمل أن تساعدونا في حل مشكلة خروج، حيث أن حالتها في غاية الخطورة ونرجو عمل تصريح لها ليتسنى لنا عمل موعد جديد في المستشفى بعد فشل دخولها في المواعيد السابقة.

جوال    0599347708


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مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

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