مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس





وقد تقدمنا بعدة طلبات للتنسيق لخروجها وقد رفضوا دخولها عدة مرات ونأمل أن تساعدونا في حل مشكلة خروج، حيث أن حالتها في غاية الخطورة ونرجو عمل تصريح لها ليتسنى لنا عمل موعد جديد في المستشفى بعد فشل دخولها في المواعيد السابقة.



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رام الله - دنيا الوطننحن عائلة المريضة فايزة عبد الرحمن محمد عاشور وهويتها رقم 911276962 المريضة بسرطان خبيث منتشر إلى الدماغ الرئة والعظم، ناشد الرئيس محمود عباس لإنقاذ حياتها، باصدار تصريح وعمل تنسيق دخول لها من غزة إلى مستشفى هداسا بعد رفض الجانب الإسرائيلي دخولها دون سبب مبرر.