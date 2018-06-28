اغلاق معبر رفح البري ثلاثة أيام بدءاً من غدٍ الجمعة وسيعمل صباح الاثنين

رام الله - دنيا الوطنأفاد إعلام معبر رفح البري، اليوم الخميس، بأن السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني، بأنه سيتم إغلاق المعبر ثلاثة أيام، امام المسافرين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.وأشار إعلام المعبر في تصريح صحفي له إلى أن سيتم إغلاق المعبر أيام الجمعة والسبت والاحد، لافتا إلى انه سيعمل صباح يوم الاثنين.