الجيش الماليزي ينسحب من السعودية.. ووزير الدفاع: نريد علاقات جيدة مع الجميع باستثناء إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، إن بلاده قررت رسمياً سحب قواتها من السعودية، مشيراً إلى أن القرار اتخذته الحكومة الأسبوع الماضي.







وأوضح الوزير الماليزي، أن ماليزيا تريد علاقات جيدة مع الجميع باسثناء إسرائيل، لافتاً إلى أنماليزيا تريد علاقات جديدة مع السعودية مثلها مع قطر، وفق ما أوردت صحيفة (القدس العربي).







وكانت الحكومة الماليزية، أعلنت الأسبوع الماضي أنها تدرس سحب قواتها المنتشرة في المملكة العربية السعودية.





وقال وزير الدفاع الماليزي، محمد سابو، في بيان، إن قوات بلاده لم تشارك خلال فترة انتشارها بالسعودية لا في حرب اليمن ولا في العمليات ضد تنظيم الدولة.





وأشار سابو، إلى أن ماليزيا مارست منذ البداية سياسة عدم الانحياز، ولا تميل إلى أي فكرة إيديولوجية للقوى العالمية، مشدداً على أن ماليزيا عضو في حركة عدم الانحياز، وشاركت فيها بنشاط خلال الحرب الباردة، وأن هذا خير دليل على ما ذكر.







من جهة أخرى، أعرب الوزير الماليزي عن استعداد قوات بلاده لإجلاء مواطنيها الموجودين في اليمن حال حدوث أزمة ما.

