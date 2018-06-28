مهنا يتهم موظفًا بالمخابرات بالتخابر مع إسرائيل.. ومصدر أمني يرد: فليأتِ بإسمه ومعلومات عنه

اتهم الدكتور رباح مهنا، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، موظفًا "لم يُسمهِ" يعمل في جهاز المخابرات العامة، بالعمل لصالح الاحتلال الإسرائيلي.وقال مهنا لـ"دنيا الوطن": هذا الشخص "الذي يعمل بالمخابرات الفلسطينية" يشوه المجموع الوطني، ويُحرض ضد شخصيات فصائلية فلسطينية، اضافة للتحريض على قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا ما يريده (الموساد) الإسرائيلي، لذا قد يكون هذا الشخص متخابرًا مع الاحتلال.وطالب مهنا، قيادة جهاز المخابرات، بالتحقيق مع هذا الشخص، والبحث عمن يقف خلف، وتعريته أمام الرأي العام، لكشف جرائمه بحق الشخصيات الوطنية.بدوره، رد مصدر أمني، "رفض الكشف عن هويته" على تصريحات مهنا، بالقول: إنه طالما القيادي مهنا، صرح ذلك عبر الإعلام، دون تحديد أسماء معينة يتهمها هو بالتخابر مع إسرائيل، فلن يؤخذ بكلامه.وأضاف المصدر لـ"دنيا الوطن": مهنا لم يُقدم للجهات الأمنية أية معلومات أو ملفات أو أسماء شخصيات، لذا فكلامه مردود عليه، وعندما يزودنا بذلك سنتحدث بشكل واضح للرأي العام، وما دون ذلك لن نتعامل مع تصريحاته واتهاماته.