فيديو: الحساينة يوقع عقد إعادة إنشاء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي

خاص دنيا الوطن - آن العقاد

وقع وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد محمد الحساينة عقد إعادة إنشاء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي بتمويل من دولة الكويت من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.



وقال الوزير الحساينة، خلال مراسم التوقيع أتقدم باسم الرئيس محمود عباس أبو مازن ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد بالشكر والعرفان من الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومن الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق على دعمهم أبناء شعبنا الفلسطيني والشكر موصول للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ممثلاً بالشيخ صباح خالد الأحمد الصباح وكافة العاملين في الصندوق.





وثمن الوزير الحساينة جهود كافة الطواقم المشاركة في إنجاز مشروع مستشفى الولادة من الفريق الوطني والمكتب الاستشاري ووزارة الأشغال العامة والإسكان وزارة الصحة الذين بذلوا جهوداً مضنية من أجل الإسراع في إنشاء هذا المشروع الهام.

وقال الوزير الحساينة: نوقع عقد مشروع إنشاء مبنى الولادة في مجمع الشفاء الطبي بغزة ضمن المنحة الكويتية لإعادة إعمار غزة، هذا المشروع الهام والحيوي والذي سيخدم سكان القطاع كافة؛ هو رسالة الوفاء من الحكومة والشعب الكويتيالشقيق لأشقائهم الفلسطينيين والذين يتعرضون بشكل يومي للعدوان الإسرائيلي وخاصة ما يعانيه أبناء شعبنا في قطاع غزة من استمرار للحصار وتدمير لكافة القطاعات الأساسية والحيوية من البنية التحتية إلى المنشآت والمرافق الصحية والاقتصادية ومراكز تقديم خدمات الجمهور.