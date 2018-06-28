شؤون فلسطينية

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، على احتياجات عدد من الهيئات المحلية من المشاريع التنموية والتطويرية، بالإضافة إلى أبرز القضايا المتعلقة بمتابعة قضايا واحتياجات المواطنين وعلاقات المجالس بمؤسسات المجتمع المدني والوزارات المختلفة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، كل على حده، مع رئيس بلدية قلقيلية، ورؤساء وأعضاء المجالس القروية في كل من كفر قدوم بمحافظة قلقيلية، والجانية، ودير عمار في محافظة رام الله والبيرة.

حيث استعرض رؤساء المجالس أبرز الانجازات، بالإضافة إلى الاحيتاجات الملحة في التنفيذ وخاصة مشاريع تأهيل وتعبيد طرق داخلية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير عدادات للدفع المسبق، وتأهيل شبكات المياه، وإقامة مقر للمجلس القروي، بالإضافة إلى مناقشة جدولة الديون المستحقة، ومناقشة ملفات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وغيرها.

بدوره، أكد الأعرج متابعة الوزارة الدائمة لكافة احتياجات البلديات والمجالس القروية في كافة محافظات الوطن، وتسعى جاهدة لتوفير الدعم المالي اللازم لإقامتها وتنفيذها من أجل تعزيز صمود المواطنين في أراضيهم، وتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشار الأعرج إلى تنفيذ الوزارة العديد من المشاريع التنموية خلال العام الماضي، وأنها رصدت رزمة من المشاريع التي سيجري تنفيذها خلال هذا العام من خلال موازنتها التطويرية وذلك لتعزيز دور الهيئات المحلية وتمكينها من القيام بواجباتها على أكمل وجه.

هذا وحضر اللقاءات الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عمر سمحة، ومدير عام المشاريع في الوزارة عمر شرقية، ومدير عام الشؤون المالية غسان دراغمة، ومدير عام حكم محلي قلقيلية حاتم مسلم.

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