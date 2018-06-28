تعيين "عباس كامل" رئيسًا للمخابرات المصرية العامة رسميًا

رام الله - دنيا الوطنأدى اللواء عباس كامل، اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.كان اللواء عباس كامل يشغل منصب، مدير مكتب رئيس الجمهورية، ثم جرى تكليفه قائمًا بأعمال رئيس جهاز المخابرات، قبل أن يتم تكليف رسميًا اليوم برئاسة الجهاز.