عربي

تعيين "عباس كامل" رئيسًا للمخابرات المصرية العامة رسميًا

تعيين "عباس كامل" رئيسًا للمخابرات المصرية العامة رسميًا
اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية
رام الله - دنيا الوطن
أدى اللواء عباس كامل، اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

كان اللواء عباس كامل يشغل منصب، مدير مكتب رئيس الجمهورية، ثم جرى تكليفه قائمًا بأعمال رئيس جهاز المخابرات، قبل أن يتم تكليف رسميًا اليوم برئاسة الجهاز.

أخبار ذات صلة

شاهد كيف تصرف صحفي تونسي حينما قاطعه مشجعون يحملون علم إسرائيل

شاهد كيف تصرف صحفي تونسي حينما قاطعه مشجعون يحملون علم إسرائيل

صحيفة: لقاء سري جمع رئيس &#34;الموساد&#34; بمدراء المخابرات الفلسطيني والسعودي والمصري والأردني

صحيفة: لقاء سري جمع رئيس "الموساد" بمدراء المخابرات الفلسطيني والسعودي والمصري والأردني

الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا

الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا

شاهد: تمرين عسكري بـ&#34;الذخيرة الحية&#34; للملك عبد الله والأمير الحسين

شاهد: تمرين عسكري بـ"الذخيرة الحية" للملك عبد الله والأمير الحسين

أعدمهم تنظيم الدولة.. القوات العراقية تعثر على ثماني جثث &#34;مفخخة&#34; ببغداد

أعدمهم تنظيم الدولة.. القوات العراقية تعثر على ثماني جثث "مفخخة" ببغداد

الأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت السعودية إيرانية

الأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت السعودية إيرانية

سفير إسرائيل بالقاهرة: وفرنا 250 ألف فرصة عمل للمصريين

سفير إسرائيل بالقاهرة: وفرنا 250 ألف فرصة عمل للمصريين

الجيش السوري يعلن تحرير بادية دير الزور من تنظيم الدولة

الجيش السوري يعلن تحرير بادية دير الزور من تنظيم الدولة

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

فيديو: الحساينة يوقع عقد إعادة إنشاء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي

فيديو: الحساينة يوقع عقد إعادة إنشاء مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية

وزير الحكم المحلي يطلع على احتياجات عدد من الهيئات المحلية

أبو هولي: مؤتمر المانحين لم ينهي الأزمة المالية لوكالة الغوث

أبو هولي: مؤتمر المانحين لم ينهي الأزمة المالية لوكالة الغوث

فتح: الحياد مع الوطن خيانة والكل مدعو للتصدي لصفقة القرن

فتح: الحياد مع الوطن خيانة والكل مدعو للتصدي لصفقة القرن

البرغوثي: الاشتراكية الدولية أقرت فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل

البرغوثي: الاشتراكية الدولية أقرت فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل

مجلس الإفتاء يستنهض الأمتين العربية والإسلامية للحذر من التعاطي مع صفقات القرن

مجلس الإفتاء يستنهض الأمتين العربية والإسلامية للحذر من التعاطي مع صفقات القرن

الخارجية والمغتربين: التصعيد في جرائم الحرب الإستيطانية تحدّ جديد للمحكمة الجنائية الدولية

الخارجية والمغتربين: التصعيد في جرائم الحرب الإستيطانية تحدّ جديد للمحكمة الجنائية الدولية

النضال الشعبي تستنكر مصادقة الاحتلال على قانون اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء

النضال الشعبي تستنكر مصادقة الاحتلال على قانون اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء

منوعات

مراقبون يصفون تصرف ماركل أثناء جلوسها بجانب الملكة &#34;إليزابيث&#34; بغير المحترم

مراقبون يصفون تصرف ماركل أثناء جلوسها بجانب الملكة "إليزابيث" بغير المحترم

يعقوب شاهين يزور الفاتيكان ويقبل يد البابا

يعقوب شاهين يزور الفاتيكان ويقبل يد البابا

بأمر المجلس الأعلى للإعلام.. هذه المشاهد بمسلسلات رمضان لن تراها مرة أخرى

بأمر المجلس الأعلى للإعلام.. هذه المشاهد بمسلسلات رمضان لن تراها مرة أخرى

هل قام كاظم الساهر بالخضوع لحقن البوتوكس؟

هل قام كاظم الساهر بالخضوع لحقن البوتوكس؟

رد فعل صارم لابنتي عمرو دياب تجاه زفافه القريب

رد فعل صارم لابنتي عمرو دياب تجاه زفافه القريب

فيديو: مي العيدان تفتح النار على زوج هنادي الكندري.. والسبب؟

فيديو: مي العيدان تفتح النار على زوج هنادي الكندري.. والسبب؟

صور: مي عز الدين في ورطة.. والسبب إطلالتها الجريئة

صور: مي عز الدين في ورطة.. والسبب إطلالتها الجريئة

فيديو: بعد أن سخروا منه.. فنان شهير يعترف&#34;نعم كنت أبيع البطيخ والخضار&#34;

فيديو: بعد أن سخروا منه.. فنان شهير يعترف"نعم كنت أبيع البطيخ والخضار"

شاهد بالصور.. هل شيرين عبد الوهاب حامل من جديد؟

شاهد بالصور.. هل شيرين عبد الوهاب حامل من جديد؟

شاهد.. ابنة عمرو دياب بالـ&#34;مايوه&#34; في احضان شاب وتحذف التعليقات

شاهد.. ابنة عمرو دياب بالـ"مايوه" في احضان شاب وتحذف التعليقات

عربي

تعيين &#34;عباس كامل&#34; رئيسًا للمخابرات المصرية العامة رسميًا

تعيين "عباس كامل" رئيسًا للمخابرات المصرية العامة رسميًا

الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا

الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا

أعدمهم تنظيم الدولة.. القوات العراقية تعثر على ثماني جثث &#34;مفخخة&#34; ببغداد

أعدمهم تنظيم الدولة.. القوات العراقية تعثر على ثماني جثث "مفخخة" ببغداد

الأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت السعودية إيرانية

الأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت السعودية إيرانية