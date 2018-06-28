فتح: الحياد مع الوطن خيانة والكل مدعو للتصدي لصفقة القرن

أم التمويل الحاصلين عليه مشروط فقط بانتقاد السلطة الوطنية؟.





ودعا الجميع إلى إظهار أكبر قدر من المسؤولية الوطنية والانخراط مع الصوت الهادر "فلتسقط صفقة القرن"، مؤكداً أن الوقت للوطنيين الحقيقيين الذين يضعون الخلافات جانباً ويرفعون الوطن على رؤوسهم.

رام الله - دنيا الوطندعت حركة فتح أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وكل أحرار العالم المؤمنين بالحق والعدل للتصدي لصفقة القرن الأمريكية- الإسرائيلية التي تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة وتصفقية القضية الفلسطينية لصالح الاحتلال الاسرائيليوأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي، أن الحياد مع الوطن خيانة، وأن الصمت على ما يجري تخاذل، وأن أضعف الإيمان رفع الصوت عالياً والتعبير بكل الوسائل عن الرفض القاطع للتعاطي والتعامل مع تلك الافكار المشبوهه، التي هي في الحقيقة وصفة مباشرة لتكريس الانقسام وتجميل الاحتلال الاسرائيلي تحت غطاء إنسانيوطالب القواسمي، أصحاب الرأي والكتاب والصحفيين والمثقفين والفنانين والنقابات المهنية والجامعات والمؤسسات المختلفة الى التعبير عن رفضهم للمؤامرة، متسائلاً: أين الأصوات التي نسمع صوتها من الحين للآخر في انتقاد السلطة؟ لماذا لا نسمع صوتهم ضد الاحتلال وممارساته؟