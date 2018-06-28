شؤون فلسطينية

البرغوثي: الاشتراكية الدولية أقرت فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل

البرغوثي: الاشتراكية الدولية أقرت فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل
القيادي الفلسطيني - مصطفى البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الذي مثل المبادرة الوطنية في مؤتمر الاشتراكية الدولية، إن المؤتمر الذي يضم أكثر من مئة وخمسين حزباً، بعضها أحزاب حاكمة كالمؤتمر الوطني الافريقي في جنوب أفريقيا، أقر اليوم بناء على اقتراح فلسطيني، قراراً غير مسبوق بفرض العقوبات والمقاطعة  على اسرائيل وسحب الاستثمارات منها رداً على استمرار الاحتلال ومنظومة الابارتهايد التي انشأها.

وأوضح البرغوثي، أن المؤتمر دعا كافة الدول الى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، وطالب بالانهاء الفوري للاحتلال، وإلى انهاء الوجود الاستيطاني الاسرائيلي.

وطالب القرارالذي اصدره المؤتمر بوقف العنف الإسرائيلي ضد المقاومة الشعبية السلمية، ودان بشدة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة خلال مسيرة العودة و ما أدى اليه من استشهاد أكثر من مئة وثلاثين فلسطينياً بمن فيهم المسعفين والصحفيين وجرح الالاف، و طالب برفع الحصار فورا عن قطاع غزة.

و قال البرغوثي ان المؤتمر طالب بالافراج الفوري عن الاسرى و الاسيرات بمن فيهم نواب الشعب المنتخبين، و طالب كافة الحكومات و مؤسسات المحتمع المدني بتفعيل المقاطعة و فرض العقوبات و سحب الاستثمارات ( BDS) ضد الاحتلال الاسرائيلي وكافة المؤسسات الاسرائيلية والمستوطنات وطالب كافة الدول بوقف كل اشكال التجارة العسكرية والتعاون العسكري مع اسرائيل.

وأضاف البرغوثي، أن مؤتمر الاشتراكية الدولية طالب الولايات المتحدة بالتراجع عن قرارها نقل سفارتها الى القدس و عبر عن أسفه لانسحابها من مجلس حقوق الانسان و الذي اعتبره خياراً، مناقضاً للعدالة والقيم الأخلاقية وداعماً لترسيخ الاحتلال الإسرائيلي.

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