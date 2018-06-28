الحمد الله لملادينوف: سنواصل دعم المشاريع الحيوية في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، استمرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق في تلبية احتياجات أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم، لا سيما في قطاع غزة، ومساندة الأونروا، ودعم الحكومة المستمر لتنفيذ المشاريع الحيوية في غزة خاصة في قطاعات الطاقة والمياه.جاء ذلك، خلال لقاء رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليومالخميس، في مكتبه بمدينة رام الله، المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، لبحث آخر التطورات السياسية.وشدد الحمد الله في هذا السياق على أن أي مسار أو طرح اقتصادي لحل القضية الفلسطينية لن ينجح إذا كان على حساب حقوق ابناء شعبنا الثابتة في الحرية والعودة وتقرير المصير، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة كافة المؤامرات التي تحاك لتصفية قضيتنا وحقوقنا المشروعة، وعلى رأسها ما تسمى "صفقة القرن".