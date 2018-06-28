شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء يستنهض الأمتين العربية والإسلامية للحذر من التعاطي مع صفقات القرن

مجلس الإفتاء يستنهض الأمتين العربية والإسلامية للحذر من التعاطي مع صفقات القرن
رام الله - دنيا الوطن
استنهض مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين الأمتين العربية والإسلامية للوقوف في وجه صفقة القرن، والتفريط بالقدس وفلسطين وأبنائهما، التي تحاول الإدارة الأمريكية تمريرها من خلال إضفاء الشرعية على ما يسمى "بصفقة القرن"، مع التحذير من التعاطي مع مثل هذه الصفقات المشبوهة، معتبراً بيع الأراضي للأعداء من الولاء للكفار المحاربين، الذي يخرج من الملة، ويعتبر فاعله خائناً لله ورسوله ودينه ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، وأكد المجلس بهذا الصدد على حق العرب والمسلمين والفلسطينيين بالقدس ومقدساتها، وأن هذا الحق لن يسقط بفعل الظالمين وبطشهم؛ فالقدس لهذه الأمة، وليفعل الظالمون المتغطرسون ما بدا لهم، وليقرروا ما شاءوا من القرارات الباطلة، فالفلسطينيون والعرب والمسلمون سيبذلون الغالي والنفيس من أجل الوقوف في وجه التعنت الأمريكي والإسرائيلي ومن دار في فلكهم.

وعلى الصعيد ذاته؛ استنكر المجلس محاولات تصفية منظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، الشاهد القديم الجديد على جرائم الاحتلال في فلسطين، والداعم للاجئين والمشردين الفلسطينيين على مدى الزمن، وقال المجلس: إن هذه الأفعال تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين، وشطب ملف العودة إلى الأبد، وتحويلها إلى مجرد إعانات إنسانية لا تمت إلى القضية الفلسطينية بصلة، وأهاب بالداعمين الامتناع عن مجاراة الإدارة الأمريكية وإعانتها في هذا الظلم، وتقديم مزيد من الدعم إلى اللاجئين الفلسطينيين، والدفع قدماً نحو عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها، معززين مكرمين.

وعلى صعيد آخر؛ استنكر المجلس قرار سلطات الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر، وإخلاء أهلها من البدو الفلسطينيين قسراً، مشيراً إلى أن هذا القرار المشين الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي سمح للجيش الإسرائيلي بهدم قرية الخان الأحمر بأكملها، يعد جريمة حرب تجسد  سياسة القسوة الظالمة في أبشع صورها، وأضاف أن سلطات الاحتلال تنتهك بقرارها هذا المواثيق والمعاهدات الدولية والقيم الإنسانية، وحيّا المجلس صمود أبناء الشعب الفلسطيني في التجمعات البدوية،

وفي المناطق المستهدفة في القدس المحتلة، مؤكداً أن هذا الصمود بحاجة إلى تعزيز من قبل المؤسسات المحلية والدولية كافة، داعياً إلى العمل على إنقاذ قاطني هذه المناطق، بعد أن أصبح مصيرهم التشرد في العراء.

وفي السياق ذاته؛ ندد المجلس باقتحام ما يسمى بوزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي "ايلي كوهين"، للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وسط إجراءات احتلالية مشددة فرضتها قوات الاحتلال، من خلال منعها المواطنين من الوصول إلى المسجد،  معتبراً أن تواجد وزراء الاحتلال وجنوده في المسجد مرفوض ويمس بمشاعر المسلمين. موضحاً أن المسجد الإبراهيمي إسلامي خالص بكامل ساحاته وأجزائه الداخلية والخارجية ولا علاقة لليهود به، وأن إجراءاتهم المتخذة بحقه باطلة وغير شرعية.

جاء ذلك خلال عقد جلسة المجلس الرابعة والستين بعد المائة، برئاسة سماحة الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، وتخلل الجلسة مناقشة المسائل الفقهية المدرجة على جدول أعمالها، وذلك بحضور أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس من مختلف محافظات الوطن.


أخبار ذات صلة

البرغوثي: الاشتراكية الدولية أقرت فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل

البرغوثي: الاشتراكية الدولية أقرت فرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل

الحمد الله لملادينوف: سنواصل دعم المشاريع الحيوية في قطاع غزة

الحمد الله لملادينوف: سنواصل دعم المشاريع الحيوية في قطاع غزة

الخارجية والمغتربين: التصعيد في جرائم الحرب الإستيطانية تحدّ جديد للمحكمة الجنائية الدولية

الخارجية والمغتربين: التصعيد في جرائم الحرب الإستيطانية تحدّ جديد للمحكمة الجنائية الدولية

النضال الشعبي تستنكر مصادقة الاحتلال على قانون اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء

النضال الشعبي تستنكر مصادقة الاحتلال على قانون اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء

مصدر بوزارة الداخلية: إصدار (4000) جواز سفر لغزة الشهر الماضي

مصدر بوزارة الداخلية: إصدار (4000) جواز سفر لغزة الشهر الماضي

بلدية غزة تدعو الباعة وأصحاب الكافتيريات للحفاظ على كورنيش البحر

بلدية غزة تدعو الباعة وأصحاب الكافتيريات للحفاظ على كورنيش البحر

استشهاد عبد الفتاح ابوعزوم متأثراً بجراحه فجر اليوم برفح

استشهاد عبد الفتاح ابوعزوم متأثراً بجراحه فجر اليوم برفح

لأول مرة.. الأمير ويليام داخل المسجد الاقصى المبارك &#34;بدون حذاء&#34;

لأول مرة.. الأمير ويليام داخل المسجد الاقصى المبارك "بدون حذاء"

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

مجلس الإفتاء يستنهض الأمتين العربية والإسلامية للحذر من التعاطي مع صفقات القرن

مجلس الإفتاء يستنهض الأمتين العربية والإسلامية للحذر من التعاطي مع صفقات القرن

الخارجية والمغتربين: التصعيد في جرائم الحرب الإستيطانية تحدّ جديد للمحكمة الجنائية الدولية

الخارجية والمغتربين: التصعيد في جرائم الحرب الإستيطانية تحدّ جديد للمحكمة الجنائية الدولية

النضال الشعبي تستنكر مصادقة الاحتلال على قانون اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء

النضال الشعبي تستنكر مصادقة الاحتلال على قانون اقتطاع مخصصات الاسرى والشهداء

بلدية غزة تدعو الباعة وأصحاب الكافتيريات للحفاظ على كورنيش البحر

بلدية غزة تدعو الباعة وأصحاب الكافتيريات للحفاظ على كورنيش البحر

لأول مرة.. الأمير ويليام داخل المسجد الاقصى المبارك &#34;بدون حذاء&#34;

لأول مرة.. الأمير ويليام داخل المسجد الاقصى المبارك "بدون حذاء"

مصرع طفل (14 عاما) في حادث دهس بخانيونس

مصرع طفل (14 عاما) في حادث دهس بخانيونس

كهرباء غزة: الجدول المعمول به أربع ساعات وصل مقابل 16 قطع

كهرباء غزة: الجدول المعمول به أربع ساعات وصل مقابل 16 قطع

فيديو: بأمواج صناعية وأدوات محلية.. مهندس فلسطيني يبتكر (المدينة المائية)

فيديو: بأمواج صناعية وأدوات محلية.. مهندس فلسطيني يبتكر (المدينة المائية)

منوعات

مراقبون يصفون تصرف ماركل أثناء جلوسها بجانب الملكة &#34;إليزابيث&#34; بغير المحترم

مراقبون يصفون تصرف ماركل أثناء جلوسها بجانب الملكة "إليزابيث" بغير المحترم

يعقوب شاهين يزور الفاتيكان ويقبل يد البابا

يعقوب شاهين يزور الفاتيكان ويقبل يد البابا

بأمر المجلس الأعلى للإعلام.. هذه المشاهد بمسلسلات رمضان لن تراها مرة أخرى

بأمر المجلس الأعلى للإعلام.. هذه المشاهد بمسلسلات رمضان لن تراها مرة أخرى

هل قام كاظم الساهر بالخضوع لحقن البوتوكس؟

هل قام كاظم الساهر بالخضوع لحقن البوتوكس؟

رد فعل صارم لابنتي عمرو دياب تجاه زفافه القريب

رد فعل صارم لابنتي عمرو دياب تجاه زفافه القريب

فيديو: مي العيدان تفتح النار على زوج هنادي الكندري.. والسبب؟

فيديو: مي العيدان تفتح النار على زوج هنادي الكندري.. والسبب؟

صور: مي عز الدين في ورطة.. والسبب إطلالتها الجريئة

صور: مي عز الدين في ورطة.. والسبب إطلالتها الجريئة

فيديو: بعد أن سخروا منه.. فنان شهير يعترف&#34;نعم كنت أبيع البطيخ والخضار&#34;

فيديو: بعد أن سخروا منه.. فنان شهير يعترف"نعم كنت أبيع البطيخ والخضار"

شاهد بالصور.. هل شيرين عبد الوهاب حامل من جديد؟

شاهد بالصور.. هل شيرين عبد الوهاب حامل من جديد؟

شاهد.. ابنة عمرو دياب بالـ&#34;مايوه&#34; في احضان شاب وتحذف التعليقات

شاهد.. ابنة عمرو دياب بالـ"مايوه" في احضان شاب وتحذف التعليقات

عربي

الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا

الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا

أعدمهم تنظيم الدولة.. القوات العراقية تعثر على ثماني جثث &#34;مفخخة&#34; ببغداد

أعدمهم تنظيم الدولة.. القوات العراقية تعثر على ثماني جثث "مفخخة" ببغداد

الأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت السعودية إيرانية

الأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت السعودية إيرانية

سفير إسرائيل بالقاهرة: وفرنا 250 ألف فرصة عمل للمصريين

سفير إسرائيل بالقاهرة: وفرنا 250 ألف فرصة عمل للمصريين