شاهد كيف تصرف صحفي تونسي حينما قاطعه مشجعون يحملون علم إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
منع مراسل رياضي تونسي، يعمل لصالح قناة (هنبعل) الرياضية التونسية، بعض المشجعين الإسرائيليين، من الظهور على شاشة القناة، أثناء أداء رسالته الإعلامية، عندما كان يتحدث عن منتخبات كأس العالم المُقامة في روسيا.
وأثناء تجمهر المشجعون البرازيليون، ظهر مشجعون أخرون يحملون علم إسرائيل، وظهروا في الشاشة إلا أنه منعهم من ذلك، وأبعدهم تمامًا، وظهرت عليه حالة من الغضب.
شاهد الفيديو..
منع مراسل رياضي تونسي، يعمل لصالح قناة (هنبعل) الرياضية التونسية، بعض المشجعين الإسرائيليين، من الظهور على شاشة القناة، أثناء أداء رسالته الإعلامية، عندما كان يتحدث عن منتخبات كأس العالم المُقامة في روسيا.
وأثناء تجمهر المشجعون البرازيليون، ظهر مشجعون أخرون يحملون علم إسرائيل، وظهروا في الشاشة إلا أنه منعهم من ذلك، وأبعدهم تمامًا، وظهرت عليه حالة من الغضب.
شاهد الفيديو..
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