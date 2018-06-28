مصدر بوزارة الداخلية: إصدار (4000) جواز سفر لغزة الشهر الماضي

خاص دنيا الوطن - محمد عوض



قال مصدر في دائرة الجوازات بوزارة الداخلية بحكومة التوافق، إن فتح معبر رفح البري بصورة دائمة أثر على إقبال المواطنين في غزة على استخراج جواز سفر جديد خاصة بالعائلات الفلسطينية.





وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن أكثر من (4000) جواز سفر أُصدر منذ إعلان السلطات المصرية فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، منوهاً إلى أن العمل لا يزال جاري على إصدار طلبات جديدة.



ونفى المصدر، أن يكون هناك قرار بوقف إصدار جوازات السفر للمواطنين في قطاع غزة، مؤكداً أن الدائرة تعمل كالمعتاد، بل تتعامل مع الطلبات الواردة من غزة بسرعة فائقة.





يذكر أن وسائل إعلام محلية تداولت خبراً مفاده بأن وزارة الداخلية بحكومة التوافق أوقفت إصدار جوازات السفر لقطاع غزة.



