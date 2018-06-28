صحيفة: لقاء سري جمع رئيس "الموساد" بمدراء المخابرات الفلسطيني والسعودي والمصري والأردني

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (إنتيليجانس أونلاين) الفرنسية، أن اجتماعًا سريًا، جمع مدراء أجهزة مخابرات عربية، بنظيرهم الإسرائيلي في مدينة العقبة جنوب الأردن مؤخرًا، مبينة أن الاجتماع جاء لبحث سبل دفع مبادرة السلام الأمريكية في المنطقة.وقالت الصحيفة، وفق ما نقل عنها موقع (القدس العربي): إن الاجتماع الذي قاده المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، ضم كلاً من رئيس جهاز (الموساد) الإسرائيلي يوسي كوهين، ورئيس الاستخبارات السعودية خالد الحميدان، ومدير المخابرات المصرية عباس كامل، ومدير المخابرات الأردنية عدنان الجندي، إضافة لمدير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.