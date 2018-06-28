الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا

رام الله - دنيا الوطنبسط الجيش السوري سيطرته اليوم الخميس، على بلدات المليحة الشرقية والمليحة الغربية والرخم في ريف درعا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).كذلك قالت وكالة (سانا) إن وحدات من الجيش نفذت مساء أمس الأربعاء، سلسلة رمايات نارية مركزة ضد محاور وتحركات مسلحي "جبهة النصرة" وخطوط إمدادها في السهول المحيطة بالجمرك القديم في القطاع الجنوبي الشرقي من مدينة درعا.وذكرت (سانا) أن الجيش يسعى إلى قطع طرق وخطوط إمداد المسلحين في درعا البلد القادمة من الريف الشرقي والحدود الأردنية.