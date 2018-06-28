استشهاد عبد الفتاح ابوعزوم متأثراً بجراحه فجر اليوم برفح





يشار إلى أن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي قصفت مجموعة من المواطنين قرب مخيم العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، مما أسفر عن ذلك اصابة شابين بجروح خطيرة، ليعلن بعد ذلك عن استشهاد الشاب أبو عزوم.

بدوره، أكد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بأن الشاب أبو عزوم، استشهد متأثرا بجراحه أصيب بها في رأسه فجر اليوم الخميس، برفح جنوب قطاع غزة.