لأول مرة.. الأمير ويليام داخل المسجد الاقصى المبارك "بدون حذاء"





رام الله - دنيا الوطنالتقى الامير ويليام اليوم الخميس، مع أعضاء من الاوقاف الاسلامية، خلال زياته للمسجد الاقصى المبارك، وعلى رأسهم الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار المقدسة، والشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الاقصى.ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي صورتان، توضحتان الامير وليام داخل المسجد الاقصى بدون حذاء.يشار إلى أن الامير ويليام وصل الى المسجد الاقصى المبارك صباح اليوم الخميس، وتجول في باحاته.