شاهد: تمرين عسكري بـ"الذخيرة الحية" للملك عبد الله والأمير الحسين

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رام الله - دنيا الوطننشرت الصفحة الرسمية للملكة رانيا العبد الله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عبر موقع (فيسبوك)، مقطع فيديو، يُظهر الملك وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهما يقومان بتدريبات عسكرية، بالذخيرة الحية.وكتبت الملكة في منشورها: "كل عام وأنت بخير ومصدر فخر لجلالة الملك ولي، كثيرة هي الصفات التي أراها فيك من سيدنا وأحدها حب العسكرية، الأمير الحسين إلى جانب سيدنا خلال تدريب بالذخيرة الحية في اختتام سلسلة من التدريبات مؤخراً".