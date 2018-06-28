مصرع طفل (14 عاما) في حادث دهس بخانيونس



بدوره، أفاد المقدم فهد حرب مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الحادث وقع بين دراجة نارية وشاحنة (جار ومجرور) قرب مدينة أصداء بخانيونس، لافتا إلى أن الفتى كان راكبا خلف سائق الدراجة وهو عمه.



وقال: "فقد سائق الدراجة النارية السيطرة عليها، لتصطدم بالشاحنة التي كانت تسير بجانب الدراجة، حيث صعد الإطار الايسر للشاحنة على جسد الفتى محمد، ليعلن عن وفاته على الفور".





خاص دنيا الوطنلقي الطفل محمد إيهاب الأغا (14 عاما) مصرعه، اليوم الخميس، بعد تعرضه لحادث دهس في خانيونس جنوب قطاع غزة.