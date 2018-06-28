كهرباء غزة: الجدول المعمول به أربع ساعات وصل مقابل 16 قطع

رام الله - دنيا الوطنأكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن الجدول المعمول به حاليا هو أربع ساعات وصل مقابل 16 قطع، مع بعض الزيادات.وأشارت الشركة في نشرتها اليومية، إلى أن الخطوط الإسرائيلية تعمل بقدرة 120 ميجاوات، فيما تستلم الشركة من محطة التوليد 20 ميجاوات فقط، اما بالنسبة للخطوط المصرية فهي معطلة حتى اللحظة.وفي السياق ذاته، أوضح الشركة في نشرتها، أن احتياج قطاع غزة من الطاقة يبلغ 500 ميجاوات، لافتة في الوقت ذاته إلى أن مجموع الطاقة المتوفرة حاليا 140 ميجاوات، أما إجمالي العجز فيبلغ 360 ميجاوات.