شؤون فلسطينية

الزهار: ما اتخذ بغزة "جرائم ضد الإنسانية".. وفتح ترد: لا يخرج إلا للتماهي مع العدوان الأمريكي

الزهار: ما اتخذ بغزة "جرائم ضد الإنسانية".. وفتح ترد: لا يخرج إلا للتماهي مع العدوان الأمريكي
الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
ردت حركة فتح، على تصريحات الدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، مؤكدة أنها تُصنف على أنها "مُهاترات"، خارجة عن الصف الوطني الفلسطيني، الذي انخرط لمواجهة (صفقة القرن) والمشاريع الأمريكية في المنطقة.

وقال الناطق باسم الحركة أسامة القواسمي: إن ما نفذته السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، لا هي عقوبات ولا جرائم، انما خطوات تصحيح المسار الوطني، من أجل إنهاء الانقسام، والذهاب إلى الوحدة الوطنية، مؤكدًا أن الزهار لا يخرج عبر الإعلام، إلا عندما يكون هنالك خطوات وعدوان أمريكي، ضد الشعب الفلسطيني، على حد تعبيره.

وأضاف القواسمي لـ"دنيا الوطن": لماذا في كل هجمة أمريكية، يخرج الزهار لإشعال نار الفتنة الداخلية، الأولى له أن يُعلن وقبل كل شيء، اكرامًا للشهداء والجرحي والأسرى، البدء الفوري في التلاحم الوطني وانهاء الانقسام، ويرفضوا مشاريع فصل قطاع غزة عن الوطن.

وكان الدكتور محمود الزهار، قال: إن "مصطلح إجراءات عقابية هو مصطلح مضلل لأن العقوبة هي لمن ارتكب جريمة"، وتساءل: "ما الجريمة التي ارتكبتها غزة ليتم فرض عقوبات عليها"؟.

 واعتبر الزهار، وفق ما نقلت عنه وكالة (فلسطين اليوم)، أن "المصطلح الصحيح لهذه الإجراءات هي (جرائم بحق الإنسانية) ترتكبها السلطة بحق قطاع غزة من خلال حرمانها للناس من وسائل العيش، وحقهم في الراتب والدواء والسفر والمعيشة الحرة والتعليم والزراعة والصناعة وغيرها".

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