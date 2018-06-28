فيديو: بأمواج صناعية وأدوات محلية.. مهندس فلسطيني يبتكر (المدينة المائية)

كثيرة هي الإبداعات والإختراعات الفلسطينية، التي حققت نجاحاً هائلاً وتمكنت من تجاوز العقبات والتحديات التي تفرضها الحالة الفلسطينية بفعل الاحتلال الإسرائيلي.







المهندس محمد أبو قاسم، رئيس كلية التعليم المستمر بكلية فلسطين التقنية، أحد أولائك المبدعين، الذي تمكن وعلى الرغم من الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة من صناعة (المدينة المائية) والتي تعد الأولى فلسطينياً.







وقال المهندس أبو قاسم، لـ "دنيا الوطن"، إن فكرة المشروع التي استمر العمل بها لعامين متواصلين، جاءت من خلال ابتكار أمواج صناعية غير تقليدية، لافتاً إلى أن كافة المواد والأجهزة المستخدمة كانت محلية ومن داخل قطاع غزة.







وأوضح أبو قاسم، أن المدينة المائية تقوم على أساس موج صناعي يعتمد على ضغط الهواء في الخزانات، منوهاً إلى أنها الفكرة الأولى في فلسطين.







وأضاف: "المدينة تحتوي على مسابح وأمواج صناعية، بصنع محلي وابداع فلسطيني خالص"، مشيراً إلى أن أبرز المعيقات التي واجهت المشروع تتمثل في عدم توفر القدرة على شراء المعدات اللازمة.















خاص دنيا الوطن - آن العقاد