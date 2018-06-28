صائب عريقات يوجه تساؤلات لقيادة حركة حماس

رام الله - دنيا الوطنوجّه الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سؤالين لحركة حماس بشأن تصريحات رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك الأخيرة التي قال فيها إن القانون الأساسي يمنحه رئاسة السلطة بعد رحيل الرئيس محمود عباس.وتساءل عريقات موجهًا حديثه لقيادة حركة حماس، خلال برنامج (ملف اليوم) الذي يبث على (تلفزيون فلسطين) قائلاً:" تريدون رئيس على ماذا في الوقت الراهن، هل نحن لدينا دولة مستقلة؟، رافضًا في الوقت ذاته، التطرق أكثر على ما قاله رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، أو تصريحات موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس.وأضاف: "حماس حركة وطنية فلسطينية، ونحن مجتمع قائم على التعددية السياسية وليس على التعدد السلطات، ولا أحد يستطيع أن يقصي الآخر"، مشيرًا إلى أن اللجنة التي تشكلت لبحث قضايا غزة، ستُسلم تقريرها إلى الرئيس محمود عباس، خلال الأيام القليلة المقبلة.وشدد عريقات، على أن المطلوب الآن هو حل قضايا غزة بشكل جذري، وإزالة أسباب الانقسام، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تريد إقامة دولة في غزة بقيود مع بقاءها محاصرة.وأبدى أمله أن تستجيب حماس إلى" الجانب الصحيح من التاريخ، وتقف بجانب شعبها وتقول للرئيس" نحن معك"، والعمل على تنفيذ اتفاق القاهرة لتشكيل شراكة سياسية كاملة".وحول قرارات المجلس المركزي، قال عريقات إن معظم هذه القرارات نفذت، لكن فيما يتعلق بمسألة العلاقة الأمنية والاقتصادية مع إسرائيل، قيد الدراسة والبحث" لأنها مسألة معقدة جداً"، بحسب وصفه.وقال عريقات إن" كل ما يتساوق مع هذه المشاريع الهزيلة سيكون مكانه مزبلة التاريخ، وأنا لا استهدف أشخاصاً أو حركات".