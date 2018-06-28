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دولي

روحاني: سأجعل الولايات المتحدة تركع على ركبتيْها

روحاني: سأجعل الولايات المتحدة تركع على ركبتيْها
رام الله - دنيا الوطن
توعد الرئيس الإيراني حسن روحاني بجعل الولايات المتحدة الأمريكية تجثو على "ركبتيها".

وقال روحاني في خطابه المتلفز: "في أي حالة من الأحوال لن نستسلم للولايات المتحدة وسنحافظ على عظمتنا الوطنية التاريخية، وسنضع الولايات المتحدة في هذا النضال على ركبتيها، فيجب أن نظهر للعالم أننا سنتجاوز المعضلات والعقوبات، دون التخلي عن عظمتنا وحريتنا واستقلالنا وديمقراطيتنا ونظامنا الجمهوري وديننا وثقافتنا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في بداية أيار/مايو الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاقية الدولية النووية مع إيران، متوعدا بفرض أعلى مستوى من العقوبات على طهران في مجالات الطاقة والنفط والمال، كما صرح بأن الدول التي ستواصل تعاونها مع إيران، ستواجه "صعوبات جدية".

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