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ارزيقات: المعدل الطبيعي لحوادث السير ما بين 23 الى 25 حادثاً باليوم

ارزيقات: المعدل الطبيعي لحوادث السير ما بين 23 الى 25 حادثاً باليوم
خاص دنيا الوطن
أكد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، أن المعدل الطبيعي لحوادث السير ما بين 23 إلى 25 حادثاً في اليوم الواحد.

وأوضح ارزيقات في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه منذ بداية العام 2018، سجلك جهاز الشرطة ما يقارب عن 6000 حادث سير وقعت في كافة محافظات الضفة الغربية، نتج عنها 53 حالة وفاة.

وقال ارزيقات: "هناك اكثر من 5000 إصابة، من بينها عددا منها وصفت بالخطيرة، ولازالت تتلقى العلاج في المستشفيات".

إلى قطاع غزة، شهد القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من حوادث السير، بمختلف المحافظات.

وأفاد المقدم فهد حرب مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن القطاع شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 حوادث سير، مما أسفر عنه، إصابة أربعة مواطنين.

وأشار حرب، إلى أن الحوادث أسفرت كذلك عن تضرر كبير في المركبات.

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