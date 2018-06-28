سفير إسرائيل بالقاهرة: وفرنا 250 ألف فرصة عمل للمصريين

رام الله - دنيا الوطننشرت سفارة إسرائيل في القاهرة، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك)، تحدث فيه السفير ديفيد جوفرين عن التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل.وأكد جوفرين أن إسرائيل تتعامل مع الحكومة المصرية من أجل تشجيع مشاريع التعاون بين البلدين، وزيادة التصدير إلى الولايات المتحدة ضمن اتفاقية (الكويز)، وفق ما نقلت عنه صحيفة (القدس العربي).واتفاقية (الكويز)، موقعة بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن في عام 2004، تهدف لفتح الأسواق الأمريكية أمام الصادرات المصرية، بدون تحديد حصص أو فرض رسوم جمركية، شريطة ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35%، وأن تحتوي على 10.5% من المكون الإسرائيلي.وقال سفير تل أبيب: أتمنى من رجال الأعمال الإسرائيليين والمصريين على حد سواء أن يستغلوا كافة الفرص من أجل تطوير العلاقات الثنائية في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن مجمل الصادرات المصرية، منذ توقيع الاتفاقية، بلغ أكثر من 8 مليارات دولار، فيما وفرت الاتفاقية نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة في مصر معظمها في قطاع الأنسجة.وزعم السفير الإسرائيلي، أن العديد من رجال الأعمال المصريين يتوجهون إلى السفارة ويطلبون معلومات حول الفرص الاقتصادية الكامنة في التعاون مع إسرائيل، مبينًا أن الدائرة الاقتصادية بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة ستسعد بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة لرجال الأعمال المهتمين بهذا التعاون الاقتصادي.