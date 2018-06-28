مباشر | التسهيلات الدولية لقطاع غزة .. بوابة ( صفقة القرن )

عربي

سفير إسرائيل بالقاهرة: وفرنا 250 ألف فرصة عمل للمصريين

سفير إسرائيل بالقاهرة: وفرنا 250 ألف فرصة عمل للمصريين
سفير اسرائيل لدى مصر ديفيد جوفرين
رام الله - دنيا الوطن
نشرت سفارة إسرائيل في القاهرة، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك)،  تحدث فيه السفير ديفيد جوفرين عن التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل.

وأكد جوفرين أن إسرائيل تتعامل مع الحكومة المصرية من أجل تشجيع مشاريع التعاون بين البلدين، وزيادة التصدير إلى الولايات المتحدة ضمن اتفاقية (الكويز)، وفق ما نقلت عنه صحيفة (القدس العربي).

واتفاقية (الكويز)، موقعة بين القاهرة وتل أبيب وواشنطن في عام 2004، تهدف لفتح الأسواق الأمريكية أمام الصادرات المصرية، بدون تحديد حصص أو فرض رسوم جمركية، شريطة ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35%، وأن تحتوي على 10.5% من المكون الإسرائيلي.

وقال سفير تل أبيب: أتمنى من رجال الأعمال الإسرائيليين والمصريين على حد سواء أن يستغلوا كافة الفرص من أجل تطوير العلاقات الثنائية في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن مجمل الصادرات المصرية، منذ توقيع الاتفاقية، بلغ أكثر من 8 مليارات دولار، فيما وفرت الاتفاقية نحو 250 ألف فرصة عمل جديدة في مصر معظمها في قطاع الأنسجة.

وزعم السفير الإسرائيلي، أن العديد من رجال الأعمال المصريين يتوجهون إلى السفارة ويطلبون معلومات حول الفرص الاقتصادية الكامنة في التعاون مع إسرائيل، مبينًا أن الدائرة الاقتصادية بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة ستسعد بتقديم أكبر قدر ممكن من المساعدة لرجال الأعمال المهتمين بهذا التعاون الاقتصادي.

أخبار ذات صلة

أعدمهم تنظيم الدولة.. القوات العراقية تعثر على ثماني جثث &#34;مفخخة&#34; ببغداد

أعدمهم تنظيم الدولة.. القوات العراقية تعثر على ثماني جثث "مفخخة" ببغداد

الأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت السعودية إيرانية

الأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت السعودية إيرانية

الجيش السوري يعلن تحرير بادية دير الزور من تنظيم الدولة

الجيش السوري يعلن تحرير بادية دير الزور من تنظيم الدولة

الحكومة اليمنية ترفض رسميا إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة

الحكومة اليمنية ترفض رسميا إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة

قريبا.. إجراءات سعودية إماراتية كويتية لدعم مالية البحرين

قريبا.. إجراءات سعودية إماراتية كويتية لدعم مالية البحرين

مفاجأة جيولوجية.. الكشف عن أغنى منطقة نفط في العالم بالسعودية

مفاجأة جيولوجية.. الكشف عن أغنى منطقة نفط في العالم بالسعودية

فيديو: لإرتفاع التكلفة.. أئمة تونس تدعو إلى مقاطعة الحج

فيديو: لإرتفاع التكلفة.. أئمة تونس تدعو إلى مقاطعة الحج

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

وزير الخارجية الأمريكي يدعو لوضع حد للأزمة الخليجية

التعليقات

الدنيا حكايات

صفقة القرن

صفقة القرن

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينييْن حاولا اجتياز السياج جنوب القطاع

قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينييْن حاولا اجتياز السياج جنوب القطاع

الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال 14 مواطناً بالضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال 14 مواطناً بالضفة الغربية

الطقس: أجواء حارة نسبياً ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية

الطقس: أجواء حارة نسبياً ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية

سلسلة انفجارات في مناطق بقطاع غزة والطيران الاسرائيلي يحلق بكثافة

سلسلة انفجارات في مناطق بقطاع غزة والطيران الاسرائيلي يحلق بكثافة

سفير الاكوادور لدى فلسطين: بلادي مفتوحة للفلسطينيين دون الحاجة لتأشيرة مسبقة

سفير الاكوادور لدى فلسطين: بلادي مفتوحة للفلسطينيين دون الحاجة لتأشيرة مسبقة

التشريعي يبدي استعداده التام لاستقبال اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في فلسطين

التشريعي يبدي استعداده التام لاستقبال اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في فلسطين

فارس: قرصنة الاحتلال لمستحقات الأسرى وعائلاتهم لن تثنينا عن الالتزام بها

فارس: قرصنة الاحتلال لمستحقات الأسرى وعائلاتهم لن تثنينا عن الالتزام بها

الأمير وليام ينظم زيارة مقتضبة لمخيم الجلزون للاجئين

الأمير وليام ينظم زيارة مقتضبة لمخيم الجلزون للاجئين

منوعات

أصالة تبكي ممثل يمني قُتل بوحشية وهو &#34;يزرع الضحكات&#34;

أصالة تبكي ممثل يمني قُتل بوحشية وهو "يزرع الضحكات"

التحقيق مع الإعلامية التي ظهرت بـ&#34;ملابس غير محتشمة&#34; في السعودية

التحقيق مع الإعلامية التي ظهرت بـ"ملابس غير محتشمة" في السعودية

جويل حاتم تعود للأضواء بصورة مع برلماني لبناني في حمام السباحة

جويل حاتم تعود للأضواء بصورة مع برلماني لبناني في حمام السباحة

&#34;فستان الانتقام&#34; الخاص بالأميرة ديانا.. رسالة خفيّة إلى كل النساء

"فستان الانتقام" الخاص بالأميرة ديانا.. رسالة خفيّة إلى كل النساء

بعد 9 سنوات على رحيله.. مايكل جاكسون في السعودية بالريتز كارلتون

بعد 9 سنوات على رحيله.. مايكل جاكسون في السعودية بالريتز كارلتون

هل تزوجت حلا الترك؟

هل تزوجت حلا الترك؟

انهيار غادة عبد الرازق على الهواء جعل جمهورها يتساءل: هل تعرضت للاغتصاب؟

انهيار غادة عبد الرازق على الهواء جعل جمهورها يتساءل: هل تعرضت للاغتصاب؟

يتمنى مواجهة &#34;جبل&#34;.. عادل شديد يلفت الأنظار في &#34;الهيبة&#34; ورسالة خاصة لشباب غزة

يتمنى مواجهة "جبل".. عادل شديد يلفت الأنظار في "الهيبة" ورسالة خاصة لشباب غزة

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

أشهر أغاني عمرو دياب.. هل هي مسروقة؟

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عملية جراحية عاجلة لميريام فارس

عربي

أعدمهم تنظيم الدولة.. القوات العراقية تعثر على ثماني جثث &#34;مفخخة&#34; ببغداد

أعدمهم تنظيم الدولة.. القوات العراقية تعثر على ثماني جثث "مفخخة" ببغداد

الأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت السعودية إيرانية

الأمم المتحدة: الصواريخ التي استهدفت السعودية إيرانية

الجيش السوري يعلن تحرير بادية دير الزور من تنظيم الدولة

الجيش السوري يعلن تحرير بادية دير الزور من تنظيم الدولة

الحكومة اليمنية ترفض رسميا إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة

الحكومة اليمنية ترفض رسميا إشراف الأمم المتحدة على ميناء الحديدة