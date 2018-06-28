قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينييْن حاولا اجتياز السياج جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطنأطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار على فلسطينييْن اثنين، فجر اليوم الخميس، حاولا التسلل عبر السياج الأمني من جنوب قطاع غزة.وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي بأن قوة من الجيش وجدت قنابل المولوتوف في المكان.