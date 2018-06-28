الاحتلال يشن حملة اعتقالات تطال 14 مواطناً بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 14 مواطناً من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.والمعتقلون هم:‏١. الاسير المحرر وائل الفقيه ، نابلس٢. الأسير المحرر محمد سعيد عوّاد، عورتا، نابلس٣. الاسير المحرر ثابت نصار، مادما، نابلس٤. الاسير المحرر محمد طبنجة، نابلس٥. مهدي محمد شاهين، نابلس٦. محمد صافي، مخيم الجلزون، رام الله٧. جبر عوض الريماوي، بيت ريما، رام الله٨. خالد مرشد ثوابتة، بيت فجار ، بيت لحم٩. نضال خالد طقاطقة، بيت فجار ، بيت لحم١٠. عكرمة عزيز مرعي، قراوة بني حسان، سلفيت١١. سياف مهيوب العربي، قراوة بني حسان، سلفيت١٢. محمد عمار دراغمة، طوباس١٣. أسيد صالح، طوباس١٤. فراس مسلماني، طوباس.