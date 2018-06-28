الطقس: أجواء حارة نسبياً ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية

رام الله - دنيا الوطن

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو سيكون صافياً إلى حار نسبياً إلى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وسيكون يوم الجمعة، الجو صيفياً عادياً وغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.والسبت يكون الجو صيفياً عادياً وغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الأحد، الجو صيفياً عادياً وصافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.