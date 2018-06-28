سلسلة انفجارات في مناطق بقطاع غزة والطيران الاسرائيلي يحلق بكثافة



في التفاصيل، فقط وقع الانفجار الاول في المناطق الشرقية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، بحسب ما أفادت به وكالة (شهاب) المحلية



وبحسب الوكالة ذاتها، فإن الانفجار الثاني وقع في محيط موقع الارسال الإسرائيلي داخل الاراضي الفلسطينية "المحتلة"، حيث تصاعد أعمدة الدخان.



ولفتت إلى أن الانفجار الثالث الذي وقع شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، ناجم عن أعمال المقاومة الفلسطينية.



هذا، وتحلق طائرات الاحتلال الاسرائيلي في هذه اللحظات بشكل كثير في سماء جنوب قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنوقعت سلسلة من الانفجارات بعد منتصف ليل الأربعاء، في مناطق مختلفة من مناطق قطاع غزة.