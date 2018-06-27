سفير الاكوادور لدى فلسطين: بلادي مفتوحة للفلسطينيين دون الحاجة لتأشيرة مسبقة

أكد خافيير بلازارتي سفير دولة الاكوادور لدى فلسطين، أن بلاده مستعدة لاستقبال الفلسطينيين دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.



وأعرب السفير بلازارتي خلا مشاركته في فعالية يوم تذوق المنتجات الغذائية الاكوادورية، الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، اليوم الأربعاء، عن أمله بتشجيع التبادل التجاري بين الجانبين الاكوادوري والفلسطيني وزيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأكد متانة العلاقات المشتركة بين فلسطين وإكوادور سياسيا واقتصاديا، معبرا عن شكره لغرفة الخليل على تعاونها مع السفارة لإقامة فعاليات هذا اليوم، مقدما دعوة للغرفة التجارية لتشكيل وفد اقتصادي لزيارة الإكوادور من أجل تفعيل العلاقة الاقتصادية المباشرة، مشيرا إلى العديد من المنتجات الزراعية الأخرى التي يمكن أن يتم استيرادها من الإكوادور وعلى رأسها الموز والمانجا، والأناناس.



بدوره، قال محمد غازي الحرباوي رئيس الغرفة التجارية: "إن هذه الفعالية الأولى من نوعها والثالثة التي تجمع الغرفة التجارية بالسفارة الاكوادورية، منوهاً إلى أنها توفر فرصة جيدة للتعرف على المنتجات الغذائية الاكوادورية وتشجع على زيادة التبادل التجاري بين فلسطين والإكوادور".



وأبدى الحرباوي استعداد الغرفة التجارية للبدء بالتحضيرات اللازمة لتشكيل الوفد الاقتصادي لزيارة الإكوادور في أقرب فرصة.



من جهته، قدم المسؤول في السفارة الاكوادورية حسن القطامي شرحاً عن دولة الإكوادور تخلله تقديم معلومات عن القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها، وأبرز المنتجات الغذائية مثل الكاكاو والقهوة وأنواع الشوكولاتة المختلفة التي تنتج هناك، وأبرز الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الأجانب.



وتضمنت الفعالية عرض وتذوق عدة أنواع من القهوة التي أحضرتها السفارة من الإكوادور خصيصاً من أجل عقد هذه الفعالية، وكذلك تم عرض وتذوق أكثر عشرات الأصناف من الشوكولاتة الفاخرة.



رام الله - دنيا الوطن