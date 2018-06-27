الأمير وليام ينظم زيارة مقتضبة لمخيم الجلزون للاجئين

رام الله - دنيا الوطنزار الأمير وليام دوق كامبريدج، والشخص الثاني على ترتيب العرش البريطاني اليوم، مخيم الجلزون للاجئين شمال مدينة رام الله، وذلك ضمن زيارته التي يقوم بها لكيان الاحتلال ومناطق السلطة الفلسطينية.وكان باستقبال الأمير وفدا من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) والذي رافقه في بعض المرافق الخاصة بالوكالة ومنها العيادة الصحية التي تخدم المواطنين للاطلاع على الوضع الصحي الذي يعيشه اللاجئين بالمخيمات، ومدارس المخيم التي تتبعها أيضا لملاحظة أهم احتياجات هذه المؤسسات الأكاديمية والمعاناة التي يضعها الاحتلال بها طوال الوقت من خلال ممارساته العنصرية والغير إنسانية تحت مظلة أمنية واهية.فيما كان باستقبال الأمير ايضا رئيس وأعضاء اللجنة الشعبية لخدمات مخيم الجلزون، بجانب العديد من الشخصيات الرسمية من مؤسسات السلطة الفلسطينية الذين رافقهم عدد كبير من الحرس الرئاسي، أثناء مسير لمسافة قصيرة بشوارع المخيم بمحاولة منهم لاطلاعه على بعض تفاصيل حياة المواطنين هناك.يذكر أن زيارة الأمير وليام للمنطقة أحدثت جدلاً واسعاً خاصة في ظل عدم وجود تعريف معتمد من قبل حكومته فيما يخص القدس والمناطق الفلسطينية، وحول أهداف هذه الزيارة التي ما زالت مجهولة، وفي ظل انتقادات من قبل وزراء حكومة الاحتلال لبرنامج الزيارة الذي اعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة حسب وصفهم.