الشيوخي: عودة أسعار البندورة ادراجها نحو الاستقرار



وأوضح الشيوخي ان سعر كيلو البندورة اليوم الاربعاء، وصل ما بين 3-5 شيكل بعد وصوله إلى 15 شيكل للكيلو حتى مساء يوم الخميس الماضي وصندوق البندورة وصل إلى ما بين 30-50 شيكل للصندوق بعدما كان وصول سعر الصندوق الى 150 شيكل .



وقال: "انني اطمئن المواطنين والمستهلكين ان السعر سوف يستقر للبندورة ويصل للسعر العادل للمستهلك بعد أيام مطلع الشهر القادم مؤكدا استمرار الحملة حتى يعود سعرها آلى السعر العادل الذي ينصف المزارع والمستهلك على حد سواء".



وأكد ان اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني واللجان الشعبية الفلسطينية سيقومان بإطلاق حملة للمقاطعة على أصناف أخرى من الخضار والفواكه ووضعها على القائمة السوداء خلال اليوميه القادمين حتى تنخفض أسعارها.

رام الله - دنيا الوطنصرح عزمي الشيوخي رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس في بيان صحفي صدر اليوم ان أسعار البندورة قد عادة ادراجها نحو الاستقرار في أعقاب انطلاق حملة خليها اتعفن لمقاطعة البندورة حتى تنخفض أسعارها والتي انطلقت يوم الجمعة الماضي.