الأمير وليام للفلسطينيين: لم تذهبوا طي النسيان وزيارتي للضفة الغربية مفعمة بالمشاعر
رام الله - دنيا الوطن
وجه الأمير ويليام دوق كامبريدج اليوم الأربعاء، كلمة للفلسطينيين قال فيها: "لن تذهبوا طي النسيان، وإن زيارتي الى الضفة الغربية كانت مفعمة بالمشاعر".
وجه الأمير ويليام دوق كامبريدج اليوم الأربعاء، كلمة للفلسطينيين قال فيها: "لن تذهبوا طي النسيان، وإن زيارتي الى الضفة الغربية كانت مفعمة بالمشاعر".
وقال الأمير الذي يعتبر أول شخصية في العائلة الملكية البريطانية التي تزور الأراضي الفلسطينية، في كلمة أمام حشد بمكان مفتوح بالقنصلية العامة البريطانية في القدس: "رسالتي الليلة هي أنكم لم تذهبوا طي النسيان، إنها تجربة مفعمة بالمشاعر أن ألتقي بكم وبفلسطينيين آخرين في الضفة الغربية وأستمع إلى رواياتكم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).
وأضاف: "يحدوني الأمل في أن تزداد عرى الصداقة والاحترام المتبادل بين الشعبين الفلسطيني والبريطاني قوة من خلال وجودي هنا وإدراكي للتحديات التي تواجهونها".
وأضاف: "يحدوني الأمل في أن تزداد عرى الصداقة والاحترام المتبادل بين الشعبين الفلسطيني والبريطاني قوة من خلال وجودي هنا وإدراكي للتحديات التي تواجهونها".
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