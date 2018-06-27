الأمير وليام للفلسطينيين: لم تذهبوا طي النسيان وزيارتي للضفة الغربية مفعمة بالمشاعر

دوق كامبريدج





وقال الأمير الذي يعتبر أول شخصية في العائلة الملكية البريطانية التي تزور الأراضي الفلسطينية، في كلمة أمام حشد بمكان مفتوح بالقنصلية العامة البريطانية في القدس: "رسالتي الليلة هي أنكم لم تذهبوا طي النسيان، إنها تجربة مفعمة بالمشاعر أن ألتقي بكم وبفلسطينيين آخرين في الضفة الغربية وأستمع إلى رواياتكم"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (رويترز).



وأضاف: "يحدوني الأمل في أن تزداد عرى الصداقة والاحترام المتبادل بين الشعبين الفلسطيني والبريطاني قوة من خلال وجودي هنا وإدراكي للتحديات التي تواجهونها".





رام الله - دنيا الوطنوجه الأمير ويلياماليوم الأربعاء، كلمة للفلسطينيين قال فيها: "لن تذهبوا طي النسيان، وإن زيارتي الى الضفة الغربية كانت مفعمة بالمشاعر".