الجيش السوري يعلن تحرير بادية دير الزور من تنظيم الدولة





وقالت القيادة العامة للجيش في بيان: "القوات العاملة في دير الزور وبدعم من سلاح الجو استكملت طرد تنظيم الدولة من بادية دير الزور بالكامل وتطهير مساحة تقدر بخمسة آلاف و800 كلم، عقب سلسلة معارك عنيفة خاضتها بكل بسالة ورجولة موقعة في صفوف المسلحين خسائر فادحة بالأفراد والمعدات"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي) الاردنية.





وأوضحت القيادة العامة أن تطهير هذه المساحة الواسعة من البادية والوصول إلى الحدود مع العراق وسحق المسلحين في ذلك القاطع، يؤكد الكفاءة العالية وإصرار الجيش على ملاحقة فلول التنظيمات المسلحة إلى أن يعم الأمن والسلام والاستقرار في ربوع الوطن.





وشنت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة، بداية الأسبوع الجاري، عملية مركزة على أوكار تنظيم الدولة ، استعادت خلالها السيطرة على منطقة تصل غرب منطقة البوكمال الحدودية مع العراق.





وفي سياق منفصل، أحبط الجيش العربي السوري هجمات بعربات مفخخة شنها مقاتلين من تنظيم (جبهة النصرة)، على نقاط عسكرية في الأطراف الغربية والشرقية من مدينة درعا.





واستعادت القوات السورية السيطرة على بلدتي بصر الحرير ومليحة العطش في ريف درعا الشرقي بعد معارك مع مسلحي جبهة النصرة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، عن تحرير بادية دير الزور بشكل كامل من مسلحي تنظيم الدولة.